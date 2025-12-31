2026台北跨年晚會「台北最HIGH新年城」將於今（31）日晚間在市政府前市民廣場盛大登場，今年卡司陣容橫跨台韓樂壇，邀請韓國2代女團傳奇KARA重磅回歸跨年舞台，台灣女神安心亞也將以熱力舞台迎戰韓流焦點，此外還集結韋禮安、 美秀集團、 李千娜及Dragon Beauties小龍女等人氣卡司。《NOWNEWS今日新聞》整理2026台北跨年活動資訊、演出名單、轉播平台與交通管制，一篇帶你無痛迎接跨年夜。
🎆2026「台北最HIGH新年城」跨年晚會
◾️ 時間：2025／12／31（三）19：00－2026／1／1（四）01：00
◾️ 地點：台北市政府前市民廣場（台北市信義區市府路1號）
◾️ 主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
◾️ 官方網站：2026newyear.taipei
🎤演唱會卡司陣容（非出場順序）
KARA、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千娜、安心亞、Bii 畢書盡、GENBLUE 幻藍小熊、高爾宣 OSN、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女
🟡轉播與線上看平台
◾️ 電視直播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信 MOD
◾️ 網路直播：台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube／Facebook、中時新聞網YouTube。
◾️ 行動影音／OTT：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信 Hami Video、四季線上 4gTV、LiTV、ofiii 歐飛、歡樂看 FainTV
◾️ 海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
🚇交通方式與管制重點
👉 捷運
市政府站 2 號出口，步行約 7 分鐘
台北101／世貿站 4 號出口，步行約 9 分鐘
跨年夜捷運 42 小時不收班
貓纜營運至 1／1 凌晨 2 時
👉 公車
可搭乘 612、669、藍 10 於「市政府（松壽）」站下車
👉 自行開車
可停放府前廣場地下停車場，步行約 7 分鐘抵達會場
👉 散場接駁公車（1／1 00：00－01：30）
往捷運忠孝新生站：仁愛路／延吉街口
往捷運公館站：基隆路／信義路四段 450 巷
往木柵、景美：松德路／信義路口
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾️ 時間：2025／12／31（三）19：00－2026／1／1（四）01：00
◾️ 地點：台北市政府前市民廣場（台北市信義區市府路1號）
◾️ 主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
◾️ 官方網站：2026newyear.taipei
🎤演唱會卡司陣容（非出場順序）
KARA、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千娜、安心亞、Bii 畢書盡、GENBLUE 幻藍小熊、高爾宣 OSN、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女
◾️ 電視直播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信 MOD
◾️ 網路直播：台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube／Facebook、中時新聞網YouTube。
◾️ 行動影音／OTT：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信 Hami Video、四季線上 4gTV、LiTV、ofiii 歐飛、歡樂看 FainTV
◾️ 海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
👉 捷運
市政府站 2 號出口，步行約 7 分鐘
台北101／世貿站 4 號出口，步行約 9 分鐘
跨年夜捷運 42 小時不收班
貓纜營運至 1／1 凌晨 2 時
👉 公車
可搭乘 612、669、藍 10 於「市政府（松壽）」站下車
👉 自行開車
可停放府前廣場地下停車場，步行約 7 分鐘抵達會場
👉 散場接駁公車（1／1 00：00－01：30）
往捷運忠孝新生站：仁愛路／延吉街口
往捷運公館站：基隆路／信義路四段 450 巷
往木柵、景美：松德路／信義路口
更多「2026跨年」相關新聞。