2026台北跨年晚會「台北最HIGH新年城」將於今（31）日晚間在市政府前市民廣場盛大登場，今年卡司陣容橫跨台韓樂壇，邀請韓國2代女團傳奇KARA重磅回歸跨年舞台，台灣女神安心亞也將以熱力舞台迎戰韓流焦點，此外還集結韋禮安、 美秀集團、 李千娜及Dragon Beauties小龍女等人氣卡司。《NOWNEWS今日新聞》整理2026台北跨年活動資訊、演出名單、轉播平台與交通管制，一篇帶你無痛迎接跨年夜。

▲安心亞（圖／記者葉政勳攝影）
🎆2026「台北最HIGH新年城」跨年晚會

◾️ 時間：2025／12／31（三）19：00－2026／1／1（四）01：00
◾️ 地點：台北市政府前市民廣場（台北市信義區市府路1號）
◾️ 主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
◾️ 官方網站：2026newyear.taipei
🎤演唱會卡司陣容（非出場順序）
KARA、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千娜、安心亞、Bii 畢書盡、GENBLUE 幻藍小熊、高爾宣 OSN、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女

▲台北跨年（圖／翻攝自台北市政府官網）
🟡轉播與線上看平台

◾️ 電視直播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信 MOD
◾️ 網路直播：台北市政府YouTube台北旅遊網Facebook中視新聞YouTubeFacebook中時新聞網YouTube
◾️ 行動影音／OTT：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信 Hami Video、四季線上 4gTV、LiTV、ofiii 歐飛、歡樂看 FainTV
◾️ 海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台

▲2026台北跨年晚會「台北最High新年城」演唱會流程、卡司順序，一圖看懂。（圖／翻攝自台北旅遊網FB）
▲2026台北跨年晚會，KARA將演出30分鐘。（圖／翻攝自台北旅遊網FB）
🚇交通方式與管制重點

👉 捷運
市政府站 2 號出口，步行約 7 分鐘
台北101／世貿站 4 號出口，步行約 9 分鐘
跨年夜捷運 42 小時不收班
貓纜營運至 1／1 凌晨 2 時

👉 公車
可搭乘 612、669、藍 10 於「市政府（松壽）」站下車

👉 自行開車
可停放府前廣場地下停車場，步行約 7 分鐘抵達會場

👉 散場接駁公車（1／1 00：00－01：30）
往捷運忠孝新生站：仁愛路／延吉街口
往捷運公館站：基隆路／信義路四段 450 巷
往木柵、景美：松德路／信義路口

▲台北跨年夜12月31日19:00起信義區三階段交通管制。（圖／翻攝自台北旅遊網FB）
▲2026台北跨年下午開始氣溫逐漸降低、濕度越晚越高，降雨機率達80%。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）
