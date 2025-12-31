我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市北區台南公園前路口27日發生驚悚事件！一名男街友在馬路旁持方形鐵片四處揮舞，並向路過的機車騎士大聲叫囂，騎士事後向轄區派出所報案，但員警當時以該名男街友是當地名人且不會真的傷人為由回應，引發民眾不滿。對此，警方表示，目前已迅速掌握涉案男子的身分，將通知其到案說明並依法移送偵辦。針對員警受理報案時之應對方式，若確有用語不夠周延、未能同理民眾感受之情形，本分局將進行檢討，並加強員警教育訓練。事發在27日上午10時15分許，一名機車騎士10時15分行經台南公園前方路口時，遇到一名男街友在馬路旁持方形鐵片四處揮舞，並向路過的機車騎士大聲叫囂。受驚嚇的騎士事後來到派出所報案，希望能尋求警方協助，然而員警竟表示該名街友是當地的知名人物，強調「他不會對你怎樣」，引發民眾不滿。對此，五分局表示，針對員警受理報案時之應對方式，若確有用語不夠周延、未能同理民眾感受之情形，本分局將進行檢討，並加強員警教育訓練，另外，警方指出，男街友的行為已涉嫌違反《社會秩序維護法》，依法可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。警方目前已掌握涉案人身分，將通知他到案說明，並依規函送台南地院偵辦。