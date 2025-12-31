我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在成為勇士王朝象徵之前，早就在大學母校戴維森學院（Davidson College）寫下傳奇。近日戴維森學院也以柯瑞為名，將校園外高速公路的出口正式命名為「Stephen Curry Interchange」，象徵他在此地留下的歷史印記，他也回到母校參加揭牌儀式，吸引許多母校的粉絲與球迷到場見證。在大學階段，柯瑞2006年至2009年間，他就以招牌三分球能力震撼全美，2008年更率領戴維森一路挺進NCAA菁英八強，隔年更榮膺全美得分王，正式讓全國球迷記住他的名字。為表彰柯瑞對學校與籃球運動的深遠影響，戴維森學院近日舉行紀念活動，根據校方籃球隊公布的消息，柯瑞於今（31）日重返母校，出席以他命名的州際公路北卡I-77州際公路的30號出口交流道的揭牌儀式，並正式命名為「Stephen Curry Interchange」，象徵他在此地留下的歷史印記。當天柯瑞也現身觀賞母校比賽，儘管戴維森最終以83：89不敵杜肯大學，但現場氣氛依舊熱烈。此行同時展現柯瑞與母校之間深厚情感。事實上，柯瑞至今仍保持戴維森單季三分球紀錄，2007-08賽季共命中162記三分，至今無人能破。除了榮譽表彰，柯瑞今年稍早也以實際行動回饋母校。他出任戴維森籃球項目的助理總經理，成為史上首位在役職業球員擔任NCAA行政職務者。此外，他與校友柏曼共同成立「Curry-Berman NIL基金」，為校內男女籃球員提供姓名、形象與肖像權（NIL）發展機會，進一步支持學生運動員。