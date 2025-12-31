我是廣告 請繼續往下閱讀

位於新北市板橋區的新北市立圖書館總館，近期傳出有一名男高中生在上廁所時遭到偷拍，且嫌犯疑似刻意挑考試周即圖書館學生眾多的時間犯案，並尾隨受害者進入廁所，而後趁不注意持手機偷拍得逞。警方獲報到場後，立即調閱監視器釐清嫌犯身分。受害男高中生的家長事後也在臉書社團「我是板橋人」上發文，針對這起偷拍事件，館方也做出回應了。一名家長日前在臉書社團「我是板橋人」上PO文，表示自己就讀高中的孩子在晚上上廁所時，遭到不明人士從門縫持手機偷拍，高中生見狀後嚇一跳，嫌犯則迅速離開現場。家長接獲消息後向其表示要向圖書館總館工作人員反應。怎料，圖書館人員僅表示要到一樓櫃檯詢問，而後被要求自行報警。直到警方到場後，調閱監視器並協助提告。據了解，由於當時正值考試周，不少學生在圖書館讀書，嫌犯疑似刻意挑該時間犯案並尾隨至廁所偷拍。對此，新北市立圖書館館長表示，館方在接到受害學生母親電話後才得知此事。至於工作人員當下要求學生至一樓櫃檯詢問，則是希望能更了解實際狀況並報警。由於發生地點在廁所，每天進出人數眾多，目前仍在確認嫌犯身分。此外，也將每週針對廁所進行反針孔檢測，並於館區不定期巡視，避免類似事件再度發生。