國道1號苗栗公館路段今日上午發生追撞車禍！一名27歲林姓男子駕駛休旅時開啟輔助駕駛，沒想到行經130.3公里處時，高速撞擊外側路肩的施工緩撞車，導致休旅車車頭全毀、緩撞車尾也受損，還好沒有人傷亡，2名駕駛酒測值均為0，至於詳細事故原因有待釐清。事發在今天上午9時17分左右，27歲林姓男子駕駛休旅車，行經國道1號北向130.3公里處時，高速撞上外側路肩的施工緩撞車，強大的撞擊力道導致休旅車車頭當場全毀，而被撞的緩撞車尾防撞桿也因此變形。據了解，林男表示有使用輔助駕駛系統，疑精神不濟肇事，幸好沒有造成人員受傷，2名駕駛酒測值均為0，至於詳細事故原因有待釐清。國道公路警察局第二大隊呼籲，使用輔助駕駛系統並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。