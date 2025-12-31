我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統馬英九遭控主導「三中案」造成國民黨損失元，今天二審維持無罪判決，高等法院對此說明，，應予駁回。前中投公司董事長張哲琛的委任律師丁昱仁聽完宣判後，轉述張哲琛第一時間感到非常欣慰，三中案是20年前牽涉到黨產的五大交易，一切都是在合法合規而且合情合理的狀況下處分，；即便這個案子將來上訴到最高法院，「我們仍然相信最高法院會維持今天下級審無罪的判決」。高院分為六大部分分析為何無罪，其中華夏公司股權交易案部分，中投公司於本案交易前經公司內部評估程序，並洽請會計師就交易價格合理性表示意見，後經董事會追認議案，尚難認違反斯時適用之公開發行公司取得或處分資產處理準則及中投公司、光華公司內控規定，且依卷內事證顯示，，再綜合相關證人證述及現存事證，亦難認中投公司與榮麗公司間所簽訂華夏公司股權交易契約相關約定（包括不動產找補機制、盡職調查、七日條款，及其他關於保留債務、置換擔保品約定），係為不利益中投公司、光華公司之交易。關於中視公司股權，中投公司及轉投資公司與光華公司就前開華夏公司股份收購合約書無效後所生債權，性質與原長期投資有異，中投公司與榮麗公司所簽訂2006年4月3日協議書及信託契約書，即未違反公開發行公司取得或處分資產處理準則、中投公司及光華公司取得處分程序之規定。又債權債務執行方案係經中投公司經理人（除被告汪海清外均未據檢察官起訴）共同規劃，復經永然事務所律師修訂完成並稱此係合法之最佳選擇，且於至於中影公司股權交易案，中投公司於本案交易前經公司內部評估程序，委由會計師就出具交易價格合理性報告，並經董事會於簽約前核定，未違反公開發行公司取得或處分資產處理準則及中投公司取得處分程序，且依相關證人證述，足認於另就中影公司股權價格之決定，依卷內事證顯示中廣公司股權交易的部分，合議庭認定，。而華夏公司於2006年12月22日處分長期投資前，業經華夏公司董事會及股東會決議通過，，自難認被告張哲琛、汪海清因此違反營業常規。又依卷證顯示，，另廣播部門及非廣播部門之損益會算機制非不可行，其他交易條款之約定亦已就契約履行有所擔保，即難認相關條款對中投公司有所不利益。至再依卷內事證顯示，2005年12月24日華夏公司收購股份合約書原買賣價金40億元之架構，嗣以2006年4月3日協議書約定方式履行完畢，從而尚難認中投公司因此契約最終執行結果，有何賤賣並生損害於中投公司及光華公司之情事。而有關中視公司、中影公司及中廣公司股權認定或交易價格，依相關證人證述及事證顯示，亦均無檢察官所稱低估情事，而損及中投公司之利益。關於國民黨出售舊黨部大樓，復依卷證顯示，。於此出售條件下，無其他買家存在，國民黨因此以該價格出售舊黨部大樓予張榮發基金會，尚難認被告馬英九、張哲琛有背信行為及主觀犯意。另張榮發基金會雖未給付尾款1億元，然國民黨於法律上非全無主張依據，亦難認已屬國民黨之損害。