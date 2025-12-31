2026年就要來了！今（31）日全球各國將陸續施放煙火點亮夜空，揮別2025年。而台北101從2004年12月31日正式啟用當天，就首次施放35秒的跨年煙火，這項傳統也邁入第21年，對此，《NOWNEWS今日新聞》也彙整出近5年的台北101煙火圖輯與直播，並將在今晚進行直播，在線上陪伴大家迎接2026年！
2021年「Taiwan Can Help」
2019年全球發生了新冠疫情，2020年更是挑戰最嚴峻的一年，當時全球籠罩在疫情的陰霾下，唯有台北101的跨年煙火是少數持續舉辦的煙火秀，當年施放了全長300秒的煙火，依序宣告「向防疫英雄致敬 全民齊心向前行！」、「攜手世界向前行：Taiwan Can Help」、「祈福關懷 幸福未來向前行！」以及「精彩台灣無限可能 愛與希望向前行！」。
2022年「迎向美好未來」
雖然防堵了疫情長達一年多，但台灣還是在2021年發生了社區感染事件，正式受到疫情衝擊，確診數量開始暴增，也執行了首次三級警戒。
因此台北101團隊打造了以「迎向美好未來」為主題，期盼台灣能克服疫情、迎向曙光、迎接健康繁榮美好未來，同時讓世界看見台灣文明，展翅國際舞台。
2023年「關懷世界 閃耀夢想」
2022年是充滿硝煙味的一年，發生了俄烏戰爭爆發、日本前首相安倍晉三遇襲身亡，全球充滿著不安氛圍。
對此，台北101打造了「關懷世界 閃耀夢想」主題煙火秀，向全世界傳遞我們的愛與關懷，用愛將世界串起來．和平、自由、健康、歡樂、永續，是我們獻給世界的祝福。
2024年「彩色世界COLORFUL WORLD」
2023年全世界漸漸擺脫了疫情陰霾，因此2024年台北101跨年煙火主題為「彩色世界COLORFUL WORLD」象徵疫情後回歸正常生活，迎向更彩色的世界，規劃總長300秒，約1萬6000發的煙火，更首次採用日本彩色煙火。
不過在這一年，也發生了一大群民眾將台北天空塔誤認成101的有趣事件。
2025年「Team Taiwan Champion」
受到2024年台灣英雄在巴黎奧運亮眼表現以及世界棒球12強賽首度奪冠，當時剛上任的台北101董事長賈永婕打造了「Team Taiwan Champion」主題煙火，甚至找來漫威DC迪士尼專屬漫畫創作者Bernard Chang合作，將「台灣隊長」陳傑憲、「麟洋配」王齊麟與李洋、球后戴資穎等人變成美漫英雄打造光雕秀。
同時，這一年的台北101煙火秀長達360秒，再度成為史上最長的煙火秀，並搭配〈就一起〉、〈台灣尚勇〉、〈再出發〉等棒球金曲點亮夜空。
2026年台北101跨年煙火「Spark 101」
2026年台北101跨年主題為「Spark 101」，首度採用低煙煙火，還會獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀彩蛋，董事長賈永婕再度展現行銷實力，找上迪士尼合作，打造出跨年光雕秀，讓民眾能看見《玩具總動員》胡迪、巴斯光年、三眼怪。
《NOWNEWS今日新聞》也將在今晚在Youtube、臉書以及官網首頁直播台北101跨年煙火秀，提供無法到場的民眾線上看，陪伴您迎接嶄新2026。
資料來源：台北101
