2026閃耀新北《1314跨河煙火》將於12月31日在淡水漁人碼頭、八里左岸雙主場同步登場，活動自下午4點20分開唱，集結韓星MAMAMOO HWASA 華莎、日本創作歌手 樋口愛，以及 蘇慧倫、蕭煌奇、動力火車、OZONE 等台日韓卡司輪番演出。今年煙火以《萬花之河・冬之樂章》為主題，13分14秒、35,520發三幕式展演橫跨淡江兩岸，打造全台唯一「橋河共演」跨河盛宴，《NOWNEWS今日新聞》一次整理全網最完整舞台資訊、卡司、直播平台與交通方式。
🎆活動資訊總覽
◾️ 時間：12／31（16：20－21：30）
◾️ 地點：淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸
◾️ 形式：淡水、八里雙主場同步演出
🎤舞台與卡司
淡水漁人碼頭｜星光舞台
◾️ 主持人：江振愷 Terry、林姮均
◾️ 卡司：HWASA 華莎、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO 家族、全方位樂團
八里左岸｜星月舞台
◾️ 主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
◾️ 卡司：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry、梁舒涵 & Dylan、PALLAS 帕拉斯、賴晏駒、OPEN! 家族
🎆「1314跨河煙火秀」亮點
◾️ 主題：《萬花之河・冬之樂章》
◾️ 規模：13 分 14 秒、35,520 發、三幕式
◾️ 團隊：法國 Groupe F
◾️ 觀賞點：
淡水側：金色水岸河濱公園、海關碼頭、漁人碼頭、滬尾藝文休閒園區
八里側：十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園
🚈交通資訊
淡水星光舞台
👉 捷運淡水站轉紅 26；或紅樹林站轉淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約 10 分鐘
👉 輕軌加密：15：00－18：00（6 分／班）、18：00－23：00（3－6 分／班）
八里星月舞台
👉 公車：704、963、878（含區）、682、紅 22、紅 13、927、928
👉 渡船：淡水－八里加密 15－20 分／班，延長至晚間 10 點（依潮汐調整）
📺直播／線上看
淡水｜星光舞台
◾️ 網路：新北市文化局 YouTube 、東森新聞 FB 、東森新聞 YouTube
◾️ 電視：東森綜合台、MOD 寰宇綜合台
八里｜星月舞台
◾️ 網路：新北市文化局 FB 粉專 、壹蘋新聞網 、Hit Fm 聯播網
