我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北跨年「八里左岸 星月舞台 」卡司。（圖／我的新北市臉書）

🎆活動資訊總覽

▲2026新年快樂，新北跨年煙火將是今年全台首發。（圖／新北市政府提供）

🎤舞台與卡司

🎆「1314跨河煙火秀」亮點

▲2026新北跨年，氣溫15至17度、降雨機率60％、風速6至7級，吹東北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）

🚈交通資訊

▲新北跨年「八里左岸 星月舞台」交通資訊（圖／新北市政府官網）

📺直播／線上看

2026閃耀新北《1314跨河煙火》將於12月31日在淡水漁人碼頭、八里左岸雙主場同步登場，活動自下午4點20分開唱，集結韓星MAMAMOO HWASA 華莎、日本創作歌手 樋口愛，以及 蘇慧倫、蕭煌奇、動力火車、OZONE 等台日韓卡司輪番演出。今年煙火以《萬花之河・冬之樂章》為主題，13分14秒、35,520發三幕式展演橫跨淡江兩岸，打造全台唯一「橋河共演」跨河盛宴，《NOWNEWS今日新聞》一次整理全網最完整舞台資訊、卡司、直播平台與交通方式。◾️ 時間：12／31（16：20－21：30）◾️ 地點：淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸◾️ 形式：淡水、八里雙主場同步演出◾️ 主持人：江振愷 Terry、林姮均◾️ 卡司：HWASA 華莎、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO 家族、全方位樂團◾️ 主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵◾️ 卡司：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry、梁舒涵 & Dylan、PALLAS 帕拉斯、賴晏駒、OPEN! 家族◾️ 主題：《萬花之河・冬之樂章》◾️ 規模：13 分 14 秒、35,520 發、三幕式◾️ 團隊：法國 Groupe F◾️ 觀賞點：淡水側：金色水岸河濱公園、海關碼頭、漁人碼頭、滬尾藝文休閒園區八里側：十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園👉 捷運淡水站轉紅 26；或紅樹林站轉淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約 10 分鐘👉 輕軌加密：15：00－18：00（6 分／班）、18：00－23：00（3－6 分／班）👉 公車：704、963、878（含區）、682、紅 22、紅 13、927、928👉 渡船：淡水－八里加密 15－20 分／班，延長至晚間 10 點（依潮汐調整）◾️ 網路：◾️ 電視：東森綜合台、MOD 寰宇綜合台◾️ 網路：