民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31）日適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，透露健身有成，體重從94.6公斤降到77公斤，減掉約17公斤，體脂率也從34,多%降到16.多%，體脂率少了18%，連自己看過去健身前的照片都忍不住喊「哇靠」。黃國昌在影片中指出，當你開始做運動時，就知道你的身體多不好，去年11月16日體重94.6公斤、脂率也從31.9，極度不健康，這一年開始鹽酥雞、甜不辣都沒有碰，體重從94.6公斤降到77公斤，減掉約17公斤，體脂率也從34,多%降到16.多%，體脂率少了18%，黃國昌強調，運動真的能改善生活品質。黃國昌表示，這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」！黃國昌也提到，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝「館長」陳之漢，還有教練，天使耐心魔鬼手段，以及紀錄我體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練」。這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好。