民眾黨前黨主席柯文哲將在週五赴立法院，拜會藍綠衛環委員會立委，爭取支持推動代理孕母。對此，民進黨立委王世堅今（31）日表示，要與柯文哲碰面沒問題，該法案確實很好、很正確，也符合國家的需求、未來世界的潮流，「我認為是早就應該要推動的法案」。民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，盼代理孕母解禁，但因爭議太大，至今尚未成功，柯文哲為此將在週五拜會藍綠衛環委員會立委，爭取支持推動代理孕母。民進黨團副書記長林月琴今則說，昨天確實接到電話，柯文哲、陳昭姿希望拜訪每個衛環委員會立委辦公室，但黨團認為，在黨團一次統一拜會就好。民進黨下午舉行中執會，王世堅會前受訪時表示，要跟柯文哲碰面絕對沒問題，過去一切對柯的監督、質詢、評論，都是過去，「我一點點都不在意」，但還是看柯需不需要，因為這個法案確實很好、很正確，也符合國家的需求、未來世界的潮流，「我認為是早就應該要推動的法案」。王世堅說，如果柯文哲願意來碰面，來商討，他沒有拒絕的理由，只要是為國家好，那他隨時隨地，在任何地點，都可以碰面。媒體詢問，若看到柯文哲會想和他說什麼？王世堅說，到現在都還沒聯絡，表示柯應該沒有排進行程。對於是否認為柯文哲在復出中？王世堅直言，這是一定的，因為民眾黨是柯創立的，大家稱呼民眾黨就是「柯黨」，所以柯要為其奔波、幫忙助選、造勢，這些也一定會。王世堅認為，相信在黃國昌主席任期到了後，主席就是回歸、由柯文哲擔任，或者是柯市長的夫人，或者他的妹妹。他說，柯身為黨的創黨主席，要把這個黨帶到哪個方向，當然都是由柯來主導，「帶得好、帶得壞，那又是另外一回事」。