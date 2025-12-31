我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市中和分局偵查隊驚傳違紀！隊內51歲許姓小隊長爆出在輪休期間，擅自駕駛偵防車外出，一路從中和開導台北市萬華區購買楊桃汁。由於許姓小隊長前一天在吃宵夜期間飲酒，酒精並未代謝完成，於行經艋舺大道時遭到遭台北市保安警察大隊員警攔查，發現其酒測值竟高達0.63mg/L，全案依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。而中和分局也祭出重懲，將許姓小隊長記2大過予以免職處分。據了解，這名51歲的許姓小隊長從警已長達30年，近年工作表現平平。其於19日在分局參加完打靶訓練後，晚間10時獨自出門吃宵夜，期間喝了高粱酒後才返隊。怎料，許姓小隊長隔天因口渴，竟利用未歸還的偵防車鑰匙，公車私用從中和一路開到台北市萬華區購買楊桃汁，行經華翠大橋時遭到遭台北市保安警察大隊員警攔查酒測，酒測值竟高達0.63mg/L，被依公共危險罪移送偵辦。對此，中和分局表示，針對許姓小隊長的違法行為，認為其同為執法人員卻知法犯法，已嚴重影響警譽。後續將依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定記2大過免職處分；分局長督導不周，自請加重記過處分，至於車輛管理人員涉及疏失，內部將進行調查。後續也將落實於集會、勤前教育宣導。對於同仁違法違紀案件，將嚴從速查辦、絕不寬貸！