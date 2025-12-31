我是廣告 請繼續往下閱讀

台中地院今天中午驚傳攜帶刀械事件！一名48歲楊姓婦人，當時要到法院一樓領錢，怎料包包經過X光機掃描檢發現，裡頭竟裝有一把菜刀，當場遭法警、警衛攔下，楊婦不只不願交出菜刀，更當場失控與法警發生爭執，嗆聲「為什麼不可以！」，轄區警方獲報後，全副武裝出動10多人趕抵現場，安撫完婦人心情後，才將人帶回派出所，對此，楊婦辯稱帶菜刀是因為朋友要教她切菜，由於刀具並未拿出包包外，警方初步依社會秩序維護法送辦。據了解，今天中午11點多，一名48歲的楊姓婦人，正準備前往台中地院1樓的郵局提款，然而在其隨身包包與提袋，通過門禁X光機掃描時，驚見裡頭竟藏有一把菜刀，現場人員隨即攔下楊婦，並明確告知嚴禁攜帶危險物品進入法院，要求其配合規定處置。面對法警與警衛的阻攔，楊婦感到強烈不滿，當場情緒失控大聲叫囂，還嗆聲「為什麼不可以！」、「你憑什麼罵我」。楊婦越講越激動，非但不願配合交出菜刀暫代保管，也拒絕離開現場，雙方就這樣在法院門口發生激烈爭執，場面一度陷入僵持，引發周遭民眾側目。針對這起事件，轄區警方在接獲報案後不敢大意，隨即出動10多名警力全副武裝趕赴現場，不僅身著防彈背心，更備妥盾牌嚴陣以待。所幸在員警耐心勸導解釋下，她才同意跟隨警方回到派出所配合調查，而楊婦向警方供稱，包包內之所以帶有菜刀，是因為朋友約好要教她切菜，並非意圖傷人。警方認為，雖然婦人攜帶菜刀出現在公共場合，但該刀具一直放在包包內並未取出或展示，因此僅依社會秩序維護法移送法辦。