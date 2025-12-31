我是廣告 請繼續往下閱讀

日前通緝犯張文在台北捷運台北車站犯下隨機殺人案，引發社會高度不安，昨（30）日又有一名精神狀況不穩的男子在北車內滋事，最終由站務人員以辣椒水制伏，相關事件再度引發民眾對大型交通樞紐安全的關注。適逢明（1）日元旦連續假期將至，鐵路警察局今（31）日宣布，將全面強化台鐵、高鐵等鐵路場站的維安勤務，並結合志工民力、保全人員等資源，提升即時應處效能，確保旅客安全。鐵警局指出，因應跨年晚會及元旦升旗典禮等活動，全台各地共規劃37場大型活動，預期將湧現大量返鄉與轉乘人潮。為防範突發危安事件，鐵警局將投入警力，全面加強鐵路站、車及周邊場域的安全淨化作為，並特別留意台鐵、高鐵與捷運轉乘動線，嚴防人潮推擠、踩踏等意外發生。鐵警局表示，此次元旦假期的維安作為重點包括四大方向。首先是提高見警率，透過加密巡邏、重點守望等方式強化場站安全，並與各地警察機關保持密切協調與即時通報機制。其次為強化聯防作業，結合台鐵、高鐵從業人員及場站保全力量，一旦發現可疑或不法情事，立即通報警方處置。第三項為快速通報與反應機制，各單位於發生危安事件時，須即時回報並迅速調派警力趕赴現場，避免事態擴大。最後則是強化現場應變處置能力，接獲通報後，警方將即刻實施現場管制、封鎖及情勢控制，必要時進行傷患搶救及逮捕涉案人員，確保現場秩序。鐵警局長陳錦坤表示，鐵路警察長期站在維護鐵路治安與交通安全的第一線，面對節慶與大型活動期間的高風險環境，勤務絕不鬆懈。他也呼籲，元旦期間搭乘台鐵、高鐵或轉乘捷運的民眾，務必配合警方與站方的引導、管制及必要檢查措施，並隨時留意自身健康與安全，共同維護公共運輸環境的秩序與安全。