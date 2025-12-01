我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼1月日、韓藝人週週來台，JENNIE、SUPER JUNIOR都來了，完整行程一次公開。（圖／SuperDome 超級圓頂、iME TW、兩隻魚娛樂）

BABYMONSTER新年打頭陣來台 金唱片降臨大巨蛋

2026年1月台灣韓流、日流滿到溢出來！從年初就一路忙到月底，BABYMONSTER台北小巨蛋開唱打頭陣，《金唱片》首度移師台北大巨蛋集結超狂卡司：邊佑錫、BLACKPINK成員JENNIE、Stray Kids、CORTIS、LE SSERAFIM、許光漢、蔡依林，SUPER JUNIOR高雄巨蛋連唱3天、FTISLAND台北熱血開唱，男神李棟旭、人氣男團TXT壓軸登場，北高兩地同步開戰，粉絲的行事曆週週滿到塞不下。這個1月，就是每天都在撞場，從1月2日開始，BABYMONSTER連2天攻占台北小巨蛋，同時間還有崔立于、李旼赫見面會同步開跑，3日更是直接開成拼盤日，CHEN、NEXZ輪番上陣，讓粉絲在台北市內移動都像在跑接力賽。進入月中段戰況更兇，1月10日《金唱片》頒獎典禮首度登上台北大巨蛋，從成始璄、文佳煐、安孝燮、邊佑錫到宋仲基一字排開，舞台卡司更是ATEEZ、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ZEROBASEONE、TWS通通到齊，還加碼JENNIE、蔡依林、許光漢同框；當天同時段還有FIFTY_FIFTY、俞利見面會，粉絲分身乏術。下半月根本是地獄級行程表，Rain回歸小巨蛋、SUPER JUNIOR高雄巨蛋三連發，FTISLAND、ATEEZ、玟星、N.Flying同週硬碰硬，月底再由李棟旭見面會、TXT台北大巨蛋、TWS高雄流行音樂中心接力收尾，2026年才剛開始，台灣演唱會市場已經先幫大家把全年KPI衝完一半，荷包撐不撐得住，就看粉絲的信仰夠不夠硬。