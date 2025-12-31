我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南跨年晚會卡司陣容堅強。（圖／台南好Young跨年晚會官方網站）

🎆2026「台南好Young跨年晚會」

▲台南跨年活動將於今晚登場。（圖／2026台南好Young 官網）

🎤演唱會卡司（非出場順序）

▲9m88今晚將登上台南跨年晚會舞台。（圖／NOWNEWS攝影中心）

🟡直播與線上看平台

▲前往台南跨年晚會的民眾可以利用免費接駁車、搭乘高鐵至高鐵台南站後轉乘公車、搭乘台鐵至台鐵台南站後出站轉乘接駁車或公車、搭乘客運抵達台南轉運站後轉乘公車等方式。（圖／運轉台南好交通臉書）

🚍交通資訊與管制

▲2026台南跨年，氣溫18至20度、降雨機率0％、風速3至4級，吹偏北風。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）

2026台南跨年活動「台南好Young跨年晚會」將於今（31）日晚間在永華市政中心西側廣場登場，今年卡司橫跨台、港、日、韓，邀請爵士女伶9m88、《難哄》香港男神魏浚笙、人氣搖滾團八三夭接力開唱，韓國全能女團STAYC也首度來台跨年即選擇台南舞台，話題度十足。《NOWNEWS今日新聞》整理演出資訊、直播平台與交通方式，讓民眾一次掌握台南跨年重點。◾️時間：2025／12／31（三）18：00－2026／1／1（四）00：30◾️地點：◾️主持人：吳建恆、徐凱希STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊PatrickBrasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉◾️電視直播：TVBS 56台、TVBS MOD精彩台、TVBS ASIA 亞洲台、臺南市第3公用頻道◾️網路直播：◾️OTT平台：LiTV、中華電信Hami video、四季線上、Catchplay+👉免費接駁車：跨年夜提供多線免費接駁車往返主要交通節點與會場👉大眾運輸建議高鐵：至高鐵台南站後轉乘公車台鐵：台南站出站後轉乘接駁車或市區公車客運：抵達台南轉運站後轉乘公車前往會場👉交通管制：跨年當天永華市政中心周邊道路實施分時、分區交通管制，請依現場指示與官方公告行駛，並提早出門。