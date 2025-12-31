我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘉義跨年晚會卡司有Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑等。（圖／嘉義市政府官方網站）

🎆2026「全嘉藝起來跨年晚會」

🎤演唱會卡司（非出場順序）

▲今年嘉義跨年有全台獨家的韓國女團MAMAMOO成員Solar頌樂。（圖／嘉義市政府提供）

🟡直播與線上看

▲嘉義跨年晚會活動場地配置圖。（圖／嘉義+1 We Chiayi臉書）

🚍交通資訊與管制

▲嘉義市政府提供免費接駁車。（圖／圖/嘉義+1 We Chiayi臉書）

2026嘉義跨年活動《全嘉藝起來跨年晚會》以「城市新場地×跨國級卡司」為主軸，將於今（31）日晚間在嘉義市政府北棟大樓預定地登場，今年最大亮點莫過於韓國女團MAMAMOO成員頌樂Solar將把「全台唯一」跨年演出獻給嘉義；此外亞洲舞王羅志祥扛下開場，金曲歌王蕭煌奇則於倒數前登台壓軸，陣容橫跨台韓，話題十足。《NOWNEWS今日新聞》整理全網最完整活動時間、卡司、直播平台與交通管制，讓讀者一次看。◾️ 時間：2025／12／31（三）17：30－2026／1／1（四）00：30◾️ 地點：◾️ 主持人：蔡昌憲、瑪麗Solar 頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy 脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑◾️ 電視直播：民視第一台（CH151／MOD CH316）、世新綜合一台（49台）◾️ 網路直播：時間：17：30－23：30（坐滿即發）上車地點：嘉義火車站、台灣中油林森路加油站下車地點：活動會場12／31 當天，嘉義市政府北棟大樓預定地及中山路周邊實施道路管制，建議多加利用接駁車並留意現場指示。