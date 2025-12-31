2026嘉義跨年活動《全嘉藝起來跨年晚會》以「城市新場地×跨國級卡司」為主軸，將於今（31）日晚間在嘉義市政府北棟大樓預定地登場，今年最大亮點莫過於韓國女團MAMAMOO成員頌樂Solar將把「全台唯一」跨年演出獻給嘉義；此外亞洲舞王羅志祥扛下開場，金曲歌王蕭煌奇則於倒數前登台壓軸，陣容橫跨台韓，話題十足。《NOWNEWS今日新聞》整理全網最完整活動時間、卡司、直播平台與交通管制，讓讀者一次看。
🎆2026「全嘉藝起來跨年晚會」
◾️ 時間：2025／12／31（三）17：30－2026／1／1（四）00：30
◾️ 地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
◾️ 主持人：蔡昌憲、瑪麗
🎤演唱會卡司（非出場順序）
Solar 頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy 脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑
🟡直播與線上看
◾️ 電視直播：民視第一台（CH151／MOD CH316）、世新綜合一台（49台）
◾️ 網路直播：黃敏惠市長FB、四季線上YouTube/APP、嘉義+1 We Chiayi FB/YouTube
🚍交通資訊與管制
👉 免費接駁車
時間：17：30－23：30（坐滿即發）
上車地點：嘉義火車站、台灣中油林森路加油站
下車地點：活動會場
👉 交通管制
12／31 當天，嘉義市政府北棟大樓預定地及中山路周邊實施道路管制，建議多加利用接駁車並留意現場指示。
