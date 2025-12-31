樂天桃猿隊今（31）日正式宣布，與陣中靈魂人物、隊長林立達成共識，簽下為期8年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億的複數年合約，這份長約展現是球團對林立的高度重視與肯定，同時也對於今年多事之秋的桃猿來年運營注入強心針。畢竟林立是球隊打線指標性人物，更是林泓育之外，球隊更衣室的領導人物之一，有他坐鎮，對於士氣凝聚有極大的效果，2025年的總冠軍就是最好的證明。
里程碑近在咫尺！林立明年預約「生涯千安、百轟」雙紀錄
自2017年季中披上桃猿隊戰袍至今，林立已在球隊效力九個球季。9年來，他以全方位的身手為桃猿隊立下汗馬功勞，累積946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率更高達傲人的0.340。
展望明年球季，林立可望迎接個人生涯千安、百轟的里程碑，持續展現其凌厲的打擊火力。林立的價值不僅反映在亮眼數據上，他更曾屢獲中華職棒年度大獎肯定，包括打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳十人以及年度MVP等殊榮，證明其在聯盟中的頂尖地位。
與10號隊友再拚8年！樂天：林立是不可或缺的精神領袖
回顧過去，林立曾是前身Lamigo桃猿隊締造三連霸王朝的重要功臣之一；而在今年球季，他更以隊長之姿，帶領隊友們奮力拼搏，成功奪下總冠軍。林立不僅在場上表現出色，身為隊長，他更是教練團與選手之間不可或缺的溝通橋樑，無論是在凝聚團隊士氣，或是對隊友不藏私地分享精神與技術層面，都展現了高度的責任感與領導風範。
林立不僅是樂天桃猿隊的主力戰將，更是球隊不可或缺的精神支柱。為此，球團展現高度誠意，積極溝通並順利與林立達成8年合約共識。對於能成功留下這位核心人物，球團感到相當振奮，期盼林立未來能持續發光發熱，與球隊「做伙」為所有10號隊友帶來更多精彩的比賽，共同再創桃猿王朝。
📍林立個人小檔案
姓名： 林立
綽號別稱： 威力、凌厲、林立立
出生日期： 1996年01月01日（29歲）
身高體重： 180公分、82公斤
投打習慣： 右投右打
守備位置： 二壘手、三壘手、外野手
出生地點： 中華民國臺灣省桃園縣（現桃園市）
最高學歷： 國立臺灣體育運動大學
職棒選秀： 2017年中華職棒季中選秀會樂天桃猿隊（前身Lamigo桃猿）第2指名
目前效力： 中華職棒樂天桃猿隊
背號： 39號
