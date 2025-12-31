我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年的最後一天，本該是檢驗新任國民黨主席鄭麗文是否站穩位置的時刻，結果卻成了提前敲響警鐘的一天。外界原以為，換了一個主席，國民黨終於要告別個人放話、回到制度治理；沒想到，新氣象還沒開始，就先看見老毛病全面復發。一場電台專訪，幾句話輕描淡寫，卻徹底暴露角色錯亂與制度失守的現實—這不是新開始，而更像是一場政治災難的預告。身為黨主席，鄭麗文在廣播節目中談及新北市長提名，竟能脫口而出「新北會先產生自己人選」、「大概不至於走到初選」，甚至點名「希望明年再徵召」，暗示特定人選尚在任務中。請問，這樣的發言究竟是經過黨內授權的正式宣示，還是名嘴式的政治試水溫？當一個提名尚未啟動、機制尚未開啟的選舉，被黨主席用廣播節目的方式提前「畫線」，那組發會、選監制度、協調程序的存在，還剩下多少實質意義？更荒謬的是，鄭麗文自己正是「經由民主機制選出的主席」。一個靠制度上位的人，卻在第一時間親手踐踏制度，這不只是雙重標準，而是對黨內民主最壞的示範。若提名答案可以先在媒體上說破，那制度就只是裝飾，黨內競爭也淪為陪跑。第二個更嚴重的問題，是鄭麗文作為最大在野黨主席，幾乎完全喪失議題主導權。整起新北布局的討論節奏，始終被民眾黨主席黃國昌牽著走。黃國昌談的是「先政見、再合作」，設定條件與框架；鄭麗文卻急著回應、急著放話、急著對內外釋放訊號，結果不但沒搶到主導權，反而讓國民黨顯得倉促、被動、毫無定錨能力。說得更直白一點，哪有一個國民黨主席，需要一天到晚去配合黃國昌的論述？哪有一個最大在野黨，讓合作對象決定節奏、自己只能跟著接球？藍營基層每每看到鄭麗文跟黃國昌合體的新聞，總覺得鄭麗文是不是搞錯方向、位置錯置，不知該笑，還是該哭？第三，鄭麗文顯然嚴重低估新北市的政治現實。新北不是政治人物的轉場備案，更不是可以複製貼上的實驗城市。這是一個高度依賴地方社團、里長系統與長期行政信任網絡的選區，市政延續性與即戰力，遠比名氣或話題重要。在這樣的結構下，如果不尊重現任市府團隊、不與長期耕耘地方的行政體系對話，就想直接「徵召」一位仍在他縣市任職的官員，這不只是政治判斷粗糙，更是對新北地方政治的嚴重誤判。要知道，選舉不是名嘴辯論，地方更不是空白棋盤。最後，要提醒鄭麗文的是，妳是國民黨主席，不是政論節目來賓，也不是靠節目中爆料生存的政治通告咖。主席的責任，是守制度、立規則，而不是搶話題、放風向；是確保競爭公平，而不是提前公布答案；是讓黨內有信任的程序，而不是讓所有人靠揣摩妳的話來判斷未來。國民黨已經承受不起再一次制度被權力凌駕的代價。若連黨主席都忘了尊重黨員、尊重已建立多年的機制，那不管最後推出誰，輸掉的都不只是選舉，而是政黨僅存的民主正當性。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com