2026大新竹跨年晚會《新竹 ON LOOP 不斷電》將於12月31日晚間在新竹大湳雅公園登場，今年主打「金曲同樂會」概念，集結多位金曲得主與入圍歌手輪番上陣，由創作才子韋禮安、金曲樂團 TRASH 領軍，搭配金曲歌王呂士軒、蘇慧倫、孫盛希等人接力嗨唱，現場還規劃市集、美食攤位與300秒倒數煙火秀。《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間、卡司、直播平台與交通資訊，讓民眾一次掌握新竹跨年重點。
🎆2026大新竹跨年晚會《新竹 ON LOOP 不斷電》
◾️ 時間：2025／12／31（三）18：00－2026／1／1（四）00：30
◾️ 地點：新竹大湳雅公園
◾️ 主持人：Dennis、籃籃、張立東、鏝鏝
🎤演唱會卡司（非出場順序）
蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、金泰佑、徐暐翔、杯緹、孫盛希、白安、張涵雅、幽靈水晶、SmileDash
🟡直播與線上看
◾️ 電視直播：東森電視
◾️ 網路直播：新竹縣政府Facebook、楊文科縣長Facebook、新竹市政府Facebook、邱臣遠代理市長Facebook
🚍交通資訊與管制
👉 接駁車（強烈建議）
會場周邊不提供停車位
可於以下地點搭乘接駁車：
新竹火車站
南寮漁港旅服中心
竹北喜來登飯店
竹北體育場
新竹縣政府
👉 交通管制
12／31 16：00 起至 1／1 02：00
會場周邊道路實施交通管制，請民眾配合改道並提早出門。
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾️ 時間：2025／12／31（三）18：00－2026／1／1（四）00：30
◾️ 地點：新竹大湳雅公園
◾️ 主持人：Dennis、籃籃、張立東、鏝鏝
蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、金泰佑、徐暐翔、杯緹、孫盛希、白安、張涵雅、幽靈水晶、SmileDash
◾️ 電視直播：東森電視
◾️ 網路直播：新竹縣政府Facebook、楊文科縣長Facebook、新竹市政府Facebook、邱臣遠代理市長Facebook
👉 接駁車（強烈建議）
會場周邊不提供停車位
可於以下地點搭乘接駁車：
新竹火車站
南寮漁港旅服中心
竹北喜來登飯店
竹北體育場
新竹縣政府
👉 交通管制
12／31 16：00 起至 1／1 02：00
會場周邊道路實施交通管制，請民眾配合改道並提早出門。