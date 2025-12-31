我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康茵茵發文大讚蔡依林的演唱會。（圖／翻攝自Threads＠yinyin618）

蔡依林昨（30）日在台北大巨蛋開唱，一開場就騎著巨蟒出場，演出斥資9億元打造，女星康茵茵在Threads上發文，開頭就說，「以後她就不叫蔡Jolin，改名叫蔡九億！」還有網友發現，蔡依林整場演唱會雖然聲光效果給好給滿，但雷射光全都打在牆上或是沒有觀眾的地方，非常貼心。蔡依林世界巡迴演唱會《PLEASURE》整體演出斥資約9億元打造，從舞台結構、視覺裝置到燈光設計皆全面升級，讓不少觀眾直呼「像在看一場超大型藝術展演」。許多名人看完演唱會後，都在社群平台分享感想，康茵茵就說，「以後她就不叫蔡Jolin，改名叫蔡九億！一開場大家都驚呆了 什麼世界級的演出。」康茵茵說，這場演唱會簡直是巔峰，讓其他歌手很難超越，高端舞台、舞者和服裝，不只是看見自己的青春，也看見蔡依林的人生歷程，「我們是跟九億一起長大的，謝謝你給我們超乎想像的夜晚，唯一支持國際蔡。」不僅如此，還有網友分享，蔡依林的演唱會中，所有的燈光效果都是往牆壁上打，或是沒有觀眾的地方，「謝謝mommy沒有射爛我的鏡頭，愛死！」除了蔡依林的演出精彩之外，她的舞者也成為演唱會焦點，她在唱〈腦公〉時，舞台上出現一個巨石像，還有大大的兩隻手臂，原本靜止不動的巨石，突然上下揮動手臂，仔細看會發現，是舞者在下面起立蹲下，推動手臂晃動，網友笑說，「蹲下站起來超累的」、「上班兼健身」、「真的欸舞者都超強壯的」。不僅如此，連蔡依林出場時搭乘的巨蟒，下面也都是人在幫忙控制，舞者被讚簡直是太陽馬戲團的等級。