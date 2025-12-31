中廣董事長趙少康在7月26日大罷免投票日上午9點前往台北市大安國中投票時，兩度展示手中選票遭媒體拍下，引發亮票爭議，台北地檢署以違反選罷法起訴，還批評趙少康犯後態度不佳，請法院從重量刑。今天台北地院首度開庭，趙少康表示他這輩子第一次被起訴，覺得很難過，當天選務人員沒制止他、也沒制止媒體拍攝，檢方對這種小案子起訴「浪費司法資源」，但他一開始就承認自己錯誤示範，也不想浪費司法資源，因此認罪，並透過律師請求法官判罰5千元。
法官開頭詢問趙少康對於檢方起訴有何意見時，他拿起麥克風從被告席站起，還沒開口時，法官便請他坐著講，趙少康說習慣站著，法官笑著仍請趙少康坐下來，不然「壓力很大」。
趙少康表示，知道自己做了不好的錯誤示範，在投票當天就表示過、也從未不認錯；罷免票只有A4紙一半，沒什麼好折的，投進去也不用折，折起來反而可能會讓印泥沾到。
趙少康說，投票時，選監人員允許記者拍攝，「我就配合亮一下票」，後來已經要把票投進去了，記者喊「給我們拍一下」，他才會拿起來讓媒體拍，沒想到會用長鏡頭拍到，真要亮票「一次就夠，幹嘛兩次？」
對於起訴書說趙少康不聽選務人員制止故意亮票，他在庭上強調當時背對選務人員，沒看到、也沒聽到對方「大聲制止」，如果有制止但他不聽，新聞一定會報導。
趙少康重申，他早就講過不贊成全面性無差別罷免，不用靠亮票表達立場；他很疑惑自己哪裡做錯了，為何檢方說他犯後態度不好？他自認態度良好，檢察官問什麼都回答，但偵訊當天都沒問認不認罪，如果有問他一定認，他有請求檢方不起訴或緩起訴，這是「這輩子第一次被起訴，我也很難過」，但絕對不會再犯，下次選舉會小心。
趙少康不改節目主持人本色，自己講完後不待法官發言，主動「點」身旁委任律師接著講，法官並未制止，而是順著他的話請律師表達意見。
由於趙少康與律師採認罪答辯，本案是2年以下有期徒刑的案件，法官徵詢檢辯雙方同意後，將本案改採簡式審判程序，直接進行審理與科刑辯論。
趙少康又站起來，再度承認自己不對，勞師動眾、浪費司法資源；辯護律師葉慶元表示，趙少康是過失亮票，沒有惡意，但為了節省司法資源而承認違反選罷法，請法官考量這是犯後態度良好。亮票立法目的是避免賄選，趙少康不可能成為賄選對象，請法從輕量刑並宣告緩刑。
葉慶元引用嘉義地院一份判決，被告刻意亮票，遭判拘役10天、易科罰金5千元，因此盼本案衡酌先例處理。法官問趙少康能接受附條件緩刑嗎？葉慶元代答，希望比照嘉義的案子，意即罰5千元。
法官諭知辯論終結，2026年1月20日上午9點29分宣判。
趙少康受訪表示，「大罷免已經過了四個多月，我今天還在出庭」，事發時他覺得時間還早，希望大家踴躍投票，不管支持或不支持大罷免，票總是一件好事，所以我想說「把票也秀一下」，因為離媒體所在的門口很遠，以為拍不清楚，沒想到「媒體那個鏡頭是很長的，是可以拍得清楚的」。
趙少康說，檢察官為這個這麼小的事起訴，其實也是浪費司法資源，不過再怎麼樣，違反選罷法他承認不對，該怎麼處罰就怎麼處罰。
