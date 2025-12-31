我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙少康受訪表示，他在投票日當天就承認錯誤示範，並自認犯後態度良好，不懂檢方為何堅持起訴並說他態度不佳。（圖／記者劉松霖攝）

▲趙少康（右）開庭不忘主持節目的習慣，自己講完不等法官指揮訴訟程序，主動點身旁的葉慶元律師（左）接續發言。（圖／記者劉松霖攝）

▲趙少康說起訴書寫他不聽選務人員制止，但他當時背對選務人員，沒聽到制止，而且如果選務人員阻止他亮票他卻不聽，媒體一定會報出來。（圖／記者劉松霖攝）

中廣董事長趙少康在7月26日大罷免投票日上午9點前往台北市大安國中投票時，兩度展示手中選票遭媒體拍下，引發亮票爭議，。今天台北地院首度開庭，趙少康表示他，當天選務人員沒制止他、也沒制止媒體拍攝，檢方對這種小案子起訴「浪費司法資源」，但他一開始就法官開頭詢問趙少康對於檢方起訴有何意見時，他拿起麥克風從被告席站起，還沒開口時，法官便請他坐著講，趙少康說習慣站著，法官笑著仍請趙少康坐下來，不然「」。趙少康表示，知道自己做了不好的錯誤示範，在投票當天就表示過、也從未不認錯；趙少康說，投票時，選監人員允許記者拍攝，「」，後來已經要把票投進去了，記者喊「給我們拍一下」，他才會拿起來讓媒體拍，沒想到會用長鏡頭拍到，真要亮票「一對於起訴書說趙少康不聽選務人員制止故意亮票，他在庭上強調當時趙少康重申，他自認態度良好，檢察官問什麼都回答，但偵訊當天都沒問認不認罪，如果有問他一定認，他有請求檢方不起訴或緩起訴，這是「這輩子第一次被起訴，我也很難過」，但絕對不會再犯，下次選舉會小心。趙少康不改節目主持人本色，自己講完後不待法官發言，主動「點」身旁委任律師接著講，法官並未制止，而是順著他的話請律師表達意見。由於趙少康與律師採認罪答辯，本案是2年以下有期徒刑的案件，法官徵詢檢辯雙方同意後，將本案改採簡式審判程序，直接進行審理與科刑辯論。趙少康又站起來，再度承認自己不對，勞師動眾、浪費司法資源；辯護律師葉慶元表示，趙少康是，沒有惡意，但，請法官考量這是犯後態度良好。亮票立法目的是避免賄選，，請法從輕量刑並宣告緩刑。葉慶元引用，因此盼本案衡酌先例處理。法官問趙少康能接受附條件緩刑嗎？葉慶元代答，希望比照嘉義的案子，意即罰5千元。法官諭知辯論終結，2026年1月20日上午9點29分宣判。趙少康受訪表示，「」，事發時他覺得時間還早，希望大家踴躍投票，不管支持或不支持大罷免，票總是一件好事，所以我想說「把票也秀一下」，因為離媒體所在的門口很遠，以為拍不清楚，沒想到「媒體那個鏡頭是很長的，是可以拍得清楚的」。趙少康說，