跨年夜即將到來，許多民眾都希望能用手機紀錄下璀璨的煙火瞬間，但往往拍出來的成果都很差強人意，知名手機攝影達人王小路表示，拍攝煙火確實有難度，新手建議下載第三方App「Pro Camera」，如果有減光鏡效果會更好；若只有iPhone，透過「原況相機」搭配長曝光功能，不用帶器材也能拍出氛圍感十足的大片。
進階玩家必備：腳架＋減光鏡＋Pro Camera
想要用手機拍出美美的的煙火照，穩定度是關鍵。王小路建議除了準備穩定的腳架，還可以下載第三方App「Pro Camera」，該軟體主打手機變單眼，提供從自動到全手動的完整拍攝選擇，讓用戶能自由調整快門速度、對焦與ISO。
針對跨年的大型煙火秀，王小路建議在App中將S秒數設定為4至8秒，這樣才能完整捕捉到繽紛煙火擴散的軌跡。此外，由於煙火瞬間強光容易導致畫面過曝、細節全失，她推薦使用「可調式減光鏡」來調節光線密度，讓煙火線條更清晰、照片層次更立體。
iPhone「原況照片」變身長曝光
如果不想攜帶大包小包的器材，利用iPhone內建相機也能玩出長曝光效果。王小路表示，只要打開「Live原況模式」，先對焦遠方建築並長按三秒鎖定自動曝光與對焦，接著下滑「太陽」符號降低EV曝光值，就能避免因煙火突亮而過曝。拍攝完成後，進入相簿將照片效果改為「長時間曝光」，動態煙火就會瞬間疊合成連貫光軌，比實況照片更有故事感。
王小路親授 iPhone 拍煙火4步驟：
1.在一般拍照模式下，開啟右上方的「原況模式 Live」。
2.對焦遠方建築並「長按三秒」，待畫面顯示「自動曝光/自動鎖定對焦」，需要避免夜空無對焦點而失焦。
3.當畫面出現方框及小太陽時，往下滑降低EV曝光值後再開拍。
4.拍攝完畢進入「照片」App，點選左上方的原況模式下拉選單，選擇「長時間曝光」即可。
夜間人像怎麼拍？善用散景與兩倍鏡
跨年夜想要和好友合照，卻常遇到滿滿人潮或背景燈光干擾，王小路建議善用「散景效果」，在iPhone上就是人像模式，藉此來模糊背景，創造出更具層次與質感的畫面。拍攝時建議開啟「兩倍光學鏡頭」，不僅能突顯主題，還能帶來空間的壓縮感，被認為是最適合拍攝人像的焦段。
在光線調整方面，現場光源通常較為混亂，民眾可依個人喜好調整色溫與亮度。王小路指出，低色溫可呈現冷豔、沉靜氣氛，高色溫則能打造溫暖柔和的氛圍；而在夜間拍攝時適度調低亮度，能確保畫面不過曝並保留更多細節。
資料來源：花見小路手機攝影粉專
