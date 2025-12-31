我是廣告 請繼續往下閱讀

▲截至晚間6點左右，百貨公司美食街仍可見空位。（圖／記者吳翊緁攝）

▲北台灣整日濕涼有雨，加上今（31）日仍為上班日，台北跨年一級戰區信義區人潮相對稀少。（圖／記者吳翊緁攝）

▲北台灣整日濕涼有雨，加上今（31）日仍為上班日，台北跨年一級戰區信義區人潮相對稀少。（圖／記者吳翊緁攝）

▲跨年夜也將針對14個重點車站，加派共計2,900名支援人力與警力，同時強化車站指揮中心的防護與應變設備。（圖／記者吳翊緁攝）

▲到了下午，民眾陸續湧入信義商圈，整體人流較去年仍偏少。（圖／記者吳翊緁攝）

▲雖然今年受到天候影響，但預期晚間人潮仍將陸續湧入信義區，看好整體運量有機會超越去年。（圖／記者吳翊緁攝）

迎戰2026年台北101跨年晚會，今年受上班日、濕冷天氣影響，加上日前發生北捷無差別攻擊事件，信義區在下午4點至6點間人潮仍明顯少於去年。不過北捷指出，已配合市府全面加強維安與疏運措施，跨年夜於14個重點車站增派2900名人力與警力，確保民眾安全；隨著晚間活動展開，預估人潮將逐步回流，整體運輸量有望超越去年創下的312.7萬人次紀錄。今年跨年夜天空不作美，北台灣整日濕涼有雨，加上今（31）日仍為上班日，台北跨年一級戰區信義區白天人潮相對稀少。不過到了下午，民眾陸續湧入信義商圈，整體人流較去年仍偏少；截至晚間6點左右，百貨公司美食街仍可見空位。除了天氣因素外，12月19日發生的北捷無差別攻擊事件，也影響部分民眾跨年意願。就讀鄰近信義區的高中生表示，下課後便直接返家，並未打算留在台北101跨年，「多少還是會有點害怕，不過本來就沒有在101跨年的習慣。」北捷站務處長陳忠助今（31）日出席北捷疏運記者會表示，事件發生後，北捷已配合市府進行多次演練，跨年夜也將針對14個重點車站，加派共計2,900名支援人力與警力，同時強化車站指揮中心的防護與應變設備。至於今年跨年人潮是否下滑，陳忠助指出，去年跨年夜北捷運輸人次達312.7萬，雖然今年受到天候影響，但預期晚間人潮仍將陸續湧入信義區，看好整體運量有機會超越去年。台北捷運宣布，自12月31日上午6時起，將連續42小時不間斷營運；主要疏運路線板南線與淡水信義線，則自當日下午5時起以最密班距行駛，提供民眾跨年往返的便利服務。此外，為鼓勵民眾步行前往綠線車站搭乘捷運，跨年夜晚間10點30分自1月1日上午6點，從綠線「台北小巨蛋站」與「南京三民站」進站的乘客，不論搭乘距離遠近，皆可享免費搭乘優惠。未持悠遊卡或使用單程票的旅客，亦可至專屬櫃台領取免費車票。