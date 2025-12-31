我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張立東（左起）、籃籃、鏝鏝、Dennis主持新竹跨年晚會。（圖／新北市文化局YouTube）

▲籃籃（右）與張立東（左）是為萬年緋聞情侶。（圖／新北市文化局YouTube）

新竹跨年晚會戀愛泡泡！藝人籃籃、Dennis、張立東、鏝鏝今（31）日在新竹市大湳雅公園主持新竹跨年晚會，稍早一開場，籃籃服裝吸引全場目光，其胸前大蝴蝶結裝飾，搭配透膚上衣，傲人身材十分搶眼，而她的萬年緋聞對象張立東，當然不放過告白機會，以「螢幕情侶」與對方互稱，Dennis敲邊鼓：「像Lulu、陳漢典就玩出火了！」籃籃、Dennis、張立東、鏝鏝一開場炒熱桃園跨年晚會氣氛，台下民眾也興奮回應，尤其籃籃的服裝引發粉絲驚呼，一個大蝴蝶結裝飾胸前，搭配透膚上衣，小秀白皙香肩，鏝鏝更辣秀曼妙長腿，2人互尬美豔程度，讓人驚喜不已。特別的是，籃籃與張立東同框主持，「螢幕CP」掀起話題，男方不放過告白機會，怎料籃籃秒打槍：「只限於螢幕上而已！」此時Dennis敲邊鼓：「不一定喔！像Lulu、陳漢典就玩出火！」張立東打趣謝謝Dennis，互動笑翻觀眾。