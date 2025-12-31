我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹睽違2年發行新歌〈我的存在就是 愛你〉。（圖／聲動娛樂提供）

▲阿密特闊別10年推出新單曲〈你的存在就是 愛我〉。（圖／聲動娛樂提供）

華語樂壇流行天后張惠妹（阿妹、妹神）今（31）日將在家鄉台東舉辦跨年演唱會，開唱前，她寄出年末大禮，重磅推出兩首全新單曲，一首為阿妹身分獻唱的〈我的存在就是 愛你〉，另一首為分身阿密特詮釋的〈你的存在就是 愛我〉，讓妹迷欣喜若狂，作曲人、音樂才子楊尚融也說：「解鎖（人生）很重要的里程碑。」今天下午，阿妹無預警宣布發行雙單曲，一首為阿妹睽違2年的新作品〈我的存在就是 愛你〉，另一首為分身阿密特闊別10年推出的新歌〈你的存在就是 愛我〉，阿妹在粉專發文寫下：「親愛的，今天就來聽新歌吧！」阿妹新歌作曲人之一的音樂人楊尚融在IG發文：「這幾年默默寫歌、在幕後耕耘，今天終於解鎖一個很重要的里程碑——幫張惠妹寫的歌〈你的存在就是 愛我〉以及〈我的存在就是 愛你〉正式發行了！我知道能過妹姐那一關的老師們都是各界的高手，所以這次對我來說是很大的肯定，也很感謝製作團隊的付出完成這個不可能的任務！希望大家會喜歡！」阿妹笑說，她跟阿密特都很喜歡這首歌，所以都搶唱這首作品，雖然兩首歌旋律相同，但歌詞、編曲、唱腔都不同，歌名設計也有相互呼應的巧思，在錄音唱完阿妹的版本後，只有2天時間能揣摩阿密特的口氣，其實也花了點時間沉澱心情，才找到感覺。提到雙單曲，阿妹表示，歌詞中的「我為了你而活」是強烈的感受，也希望聽完的人感受並相信愛，無論為誰而活都是強大的力量。至於睽違多年推出新歌的阿密特，是否有全面回歸的可能，對此，阿妹笑說：「值得期待，好像。」