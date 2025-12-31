我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101董事長賈永婕。（圖／記者鍾怡婷攝）

跨年夜北台灣整日陰雨不斷，能見度偏低，讓不少民眾擔心台北101跨年煙火秀恐怕「霧茫茫一片」。對此，台北101董事長賈永婕發文樂觀喊話，強調煙火將風雨無阻照常施放，邀請大家一同風雨同舟迎接新年。今（31）日受東北季風影響，桃園以北及東北部地區出現局部短暫降雨，台北市信義區更是一整天細雨綿綿、霧氣瀰漫。有網友在社群平台曬出台北101隱沒在濃霧中的照片，無奈表示「今天晚上的101煙火看起來很不妙，遠方應該是看不到了」。不過，賈永婕仍在臉書發文展現十足信心，直言「看來老天爺要考驗我們風雨無阻的信念，那有什麼問題！老天安排的事都是好事！」她也強調，今晚煙火依然會準時綻放，邀請民眾一起在風雨中迎接新年，「不慌不忙、迎風破浪！」事實上，賈永婕於月初受訪時就提到，上任董事長第一天就思考如何讓煙火表演「少煙、多澎湃」，希望即使受天候影響，也能讓觀眾看得盡興。今年因此特別選用義大利低煙煙火，降低煙霧干擾。賈永婕也指出，2026年跨年煙火的最佳觀賞方向推薦北方與東方，期盼即便天空不作美，仍盡力為民眾帶來一場難忘、完美的新年煙火秀。