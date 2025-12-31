我是廣告 請繼續往下閱讀

看好宜蘭礁溪近年居住需求與生活品質導向的發展趨勢，旭泰建設近日於礁溪舉行「禾豐莊園」新建案開工動土大典，邀集地方貴賓、合作夥伴與工程團隊共襄盛舉，現場儀式隆重圓滿，象徵本案正式邁入實質興建階段，也為礁溪住宅市場注入全新能量。旭泰建設表示，「禾豐莊園」為公司插旗宜蘭的首發代表作。基地距離台北車程約一小時，兼具交通便利與宜居條件。宜蘭擁有山海交會的自然景觀，能讓人從忙碌生活中回歸內心平靜，正是旭泰建設選擇於此推案的重要原因。旭泰建設董事長蔣光隆指出，本案在規劃上特別採用「減法建築」理念，降低不必要的設計干擾，以融入自然環境為出發點，使建築量體與在地生態和諧共存，避免與環境產生違和感。董事長希望透過回歸生活本質的住宅規劃，讓居住者在日常中感受生活的安定與平靜。在品牌精神與產品定位上，董事長也強調，旭泰建設長期秉持「好用、好看、耐看、耐用」的企業核心理念，致力於打造兼具實用性、美感與長期居住價值的住宅作品。「禾豐莊園」整體導入日本式莊園設計概念，從建築外觀、空間尺度到動線安排皆反覆推敲，設計過程歷經多次修改與調整，最終才定案完成，展現對細節與品質的高度重視。公共設施規劃方面，本案設置氣派入口大廳，形塑回家即具儀式感的迎賓空間；規劃多功能公共區域，滿足住戶日常交流與彈性使用需求；並打造採光良好的閱覽室，引入自然光線，提供安靜舒適的閱讀與休憩環境，滿足不同年齡層住戶的生活想像。旭泰建設表示，未來工程期間將持續嚴格把關施工品質與結構安全，並落實工地管理與環境維護責任，確保建案如期、如質完成，為宜蘭礁溪打造一處兼具自然、人文與長期價值的理想居所。