中央氣象署指出，跨年夜受到東北季風影響，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，建議參加跨年活動要帶雨具，今晚西半部、東北部低溫14至17度，花東地區約19度，中南部日夜溫差大。2026年的元旦，明（1）天強烈大陸冷氣團南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，有機會挑戰寒流，周五至周日最冷低溫只剩7度。
跨年夜今（31）日受台灣東方、日本以南海域低氣壓氣旋式環流，以及北邊大陸高壓前緣往南延伸靠近的影響，台灣附近底層為較強東北季風，迎風面地區水氣較偏多，新竹以北到宜蘭、北花蓮等地持續有短暫陣雨，其他地方維持多雲到晴天氣，且今愈晚愈冷，低溫12至15度。外出跨年或看煙火要準備雨具跟保暖的衣物。
元旦強烈大陸冷氣團南下剩10度
2026年的元旦吳聖宇指出1月1日，強烈大陸冷氣團將逐漸南下，迎風面新竹以北到東半部、恆春半島有短暫陣雨，苗栗以南到中南部地區雲量增多，山區也可能有局部短暫陣雨，中高海拔山地區2000公尺以上有局部冰霰或降雪發生的機會。
2026年的第一天溫度明顯轉冷，北部、東北部白天高溫降到16-18度，中部及花東地區高溫21-23度，南部高溫23-25度，夜晚到週五清晨會有較明顯寒意，中北部、東北部都市地區低溫降到13-15度，空曠地區更降到10-12度左右，南部、花東地區低溫15-17度，空曠地區只有13-15度左右。
有機會看到2026年第一道曙光嗎？
元旦清晨曙光在北部、東北部到花蓮一帶看到的機會偏低，台東地區有機會在雲層間看到，中南部看到曙光的可能性相對較高，吳聖宇指出還是要看華南的槽前中高層雲是否提早影響。
週五下探7度低溫
而周五白天北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部多雲，山區偶有短暫陣雨，中高海拔山區仍可能有局部冰霰、雪的機會，晚間乾冷空氣進來，除了花東、恆春半島仍有零星飄雨外，大部分地方都將轉為多雲到晴的天氣，中高海拔山區也不再有出現冰霰或雪的機會。
溫度全天偏寒冷，北部、東北部白天高溫僅13-14度，中部及花東地區高溫16-19度，南部仍有機會來到20度或以上，週五晚到週六清晨是第一次溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫都只有10-12度，空曠地區會降到7-9度左右，南部及花東都市地區低溫12-14度，空曠地區低溫也會降到10-12度左右，相當有寒意。
資料來源：中央氣象署、吳聖宇
