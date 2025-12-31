我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動力發展署高屏澎東區分署分署長郭耿華說明該分署自辦職前訓練班的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲陳俞成(右)藉由專業培訓，成功轉職成為機電工程師，實現薪資與職涯前景的雙重提升。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署自辦職前訓練班，訓練課程全額由政府補助，學員無需繳交任何費用，並在結訓前舉辦就業媒合活動，以協助學員無縫接軌職場，真正做到學得一技之長，就業有保障，證明只要勇敢跨出第一步，透過專業培訓與努力，就能開啟人生新篇章。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署自辦職前訓練班，訓練課程職類多元，包括網拍多媒體行銷、水電技術、綜合銲接、機電控制、室內及工業配線、電腦數值控制與機械加工、數位行銷與會展活動應用、旅遊從業人員、智慧行動商務系統開發等多項職訓課程，歡迎年滿15歲以上的待業者，以及想學習一技之長的民眾報名參訓，結訓後還會輔導就業。郭耿華說，高屏澎東分署自辦職前訓練班，其職前訓練課程全額由政府補助，學員無需繳交任何費用，並在結訓前舉辦就業媒合活動，以協助學員無縫接軌職場，真正做到學得一技之長，就業有保障。郭耿華舉例說，參與高屏澎東分署自辦職前訓練班的陳俞成，長期在產線擔任作業員，工作雖穩定卻缺乏成長空間，隨著年齡漸長，加上肩負家庭責任，希望能學習一技之長，尋求有前景又能提升薪資的工作。陳俞成在幾經考量之下，他毅然決然辭去原職，抱著破釜沉舟的決心，報名參加勞動部高屏澎東分署自辦的機電控制班職前訓練，藉由專業培訓，成功轉職成為機電工程師，實現薪資與職涯前景的雙重提升。郭耿華指出，起初，陳俞成完全沒有相關背景，面對陌生的專業領域，他心中充滿不安，然而課程安排採取循序漸進方式，從基礎觀念開始，老師在實作與理論教學中展現耐心與細心，讓學員能跟上節奏，逐步理解複雜的技術，加上同學間互相砥礪，學習氛圍良好，讓他在學習過程中不再無助，反而有更多信心與動力，能夠持續進步，並掌握機電控制技術。陳俞成說，機電控制班的訓練內容涵蓋機械電機領域的關鍵技術，從基礎理論到實務操作，同時提供證照輔導，讓學員結訓後不僅具備職場實用技能，更擁有專業證照，他並說，他在這段學習，不僅讓他具備技術，更讓他看見未來的希望，結訓後，他透過媒合順利踏入機電產業，薪資與職涯前景全面提升，成功達成轉職目標。