日笠陽子宣布終結10年婚！聲明原因全說了

▲日本知名聲優日笠陽子於今（31）日下午透過個人Instagram限時動態宣布已經離婚。（圖／Instagram@hikasayoko_official）

日笠陽子是日本天后級聲優！秋山澪讓她邁向事業巔峰

▲2009年，日笠陽子獲得演出《K-ON!》秋山澪一角的機會，該作在當時引發「現象級」熱潮。（圖／X@k_onkinenbi）

40歲的日本知名女聲優日笠陽子今（31）日跨年夜拋出震撼彈，在社群上宣布了自己已經離婚的消息，結束這段長達10年的婚姻。日笠陽子過去曾出演過《K-ON！輕音部》秋山澪而在全球知名度頗高，因此離婚消息曝光也引發粉絲譁然。日本知名聲優日笠陽子於今（31）日下午透過個人Instagram限時動態宣布已離婚，聲明中表示：「考慮到未來的事情後，與對方決定走上各自的道路。」同時她感謝迄今為止獲得的各式緣分，以及造就她的那些日子與相會。未來她將會繼續努力精進自己的演藝道路，希望粉絲未來可以繼續守護著她。事實上，日笠陽子是在２０１５年12月30日，於自身Blog宣布結婚消息，沒想到過了10年之後，又在12月31日Instagram宣布離婚消息。日笠陽子堪稱日本天后級聲優之一，因自幼憧憬三石琴乃而立志從事聲優工作。高中畢業後，她進入日本播音演技研究所，並於2007年獲得第一份配音工作，正式出道。2009年，日笠陽子獲得演出《K-ON!》Bass手秋山澪一角的機會。該作在當時引發「現象級」熱潮，更被視為日本少女樂團動畫的始祖，而日笠陽子也有部分歌曲的演唱，她出色的歌藝，也在此時開始稍稍嶄露。2013年，日笠陽子為電視動畫《進擊的巨人》演唱片尾曲〈美しき残酷な世界〉（美麗而殘酷的世界），同時宣布以歌手身分出道。2015年12月30日，日笠陽子在部落格宣布結婚喜訊。婚後她依舊活躍於聲優與歌手領域，每年的動畫配音數量極高，已然奠定其日本天后級聲優的地位。