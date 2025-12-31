我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰（如圖）睽違5年登上台中跨年演出，他將帶來近30分鐘演出。（圖／三立電視提供）

▲蕭敬騰透露這次點頭接下台中跨年，關鍵原因之一就是有一串台中美食名單要吃。（圖／三立電視提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）相隔5年將登上台中水湳跨年舞台，昨（30）日他提前赴台中進行彩排，帶著樂手、燈光、視訊等約30人，精心準備近30分鐘演出。除了帶來熱門歌曲〈皮囊〉、〈阿飛的小蝴蝶〉和〈王妃〉，蕭敬騰還特別準備了昔日翻唱女歌手作品的專輯《Love Moment》中的〈倒帶〉，和正在大巨蛋開唱的蔡依林遙相呼應，期待台下觀眾和他一起合唱，希望聽到大家的聲音。蕭敬騰時隔5年，今年獨家留在台中跨年，27日才結束澳門音樂會的他，馬上返台練團，並於30日提前赴台中進行彩排。而返台前一日，台灣東北地區發生規模7.0、全台有感的強震，他也相當掛心家人及毛小孩，表示：「家人群組第一時間就報平安，毛孩們有的依舊熟睡、有的嚇到躲起來，感謝一切平安。」結束跨年演出後，老蕭安排團隊大吃一頓，笑說：「用吃來迎接新年是不能少的，我希望自己和大家未來的日子，每天都要過得盡興，盡興工作、盡興生活。」他曾透露自己很愛吃，走到哪都會期待吃到當地特色或推薦的美食，這次點頭接下台中跨年，關鍵原因之一就是有一串台中美食名單要吃。蕭敬騰利用彩排前的空檔親自走訪，品嚐了米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯，但礙於行程緊湊、食量有限，他笑說：「我唱完跨年要再繼續好好品嚐。」「2026台中最強跨年夜」祭出重量級卡司，今晚由阿Ken、蔡尚樺蟬聯搭檔主持，找來告五人開場、金曲歌王蕭敬騰倒數，另外動力火車則擔任跨年後首秀，三金歌王盧廣仲、金曲樂團麋先生、TRASH、怕胖團等共16組卡司接力開唱，讓網友大讚台中跨年「含金量」全台最高。