民進黨布局2026縣市長選舉，台北、桃園市長人選備受關注。對此，民進黨秘書長徐國勇今（31）日表示，台北市很多優秀人選，但要找一個能打勝仗的人選；他強調，目前仍希望在農曆年前提名完畢。民進黨今天召開中執會，通過徵召童子瑋、陳素月、劉建國參選基隆市長、彰化縣長、雲林縣長，會後並召開提名記者會，由黨主席賴清德親自宣布並介紹3位參選人。針對台北、桃園人選進度，徐國勇會後受訪時表示，目標就是希望在農曆年前提名完畢，選對會按照步驟一步一步進行。徐國勇表示，民進黨在台北市有不少人選，每一位都很優秀，但要選最適當、能夠打勝仗的，桃園市也有人選。徐國勇提到，選對會這星期沒開，會在1月7日再度召開，也一步步給推出人選，「我也在此先洩漏，下星期討論重點應該會在中部縣市」。