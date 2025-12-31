我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范冰冰開心到把金馬獎座頂在頭上。（圖／摘自 張吉安 Chong Keat Aun臉書）

▲陳志遠（中）在自己家裡宴請《地母》導演張吉安（左）與范冰冰（右），現場有如小型金馬獎頒獎典禮。（圖／摘自 張吉安 Chong Keat Aun臉書）

范冰冰以馬來西亞導演張吉安的作品《地母》榮登第62屆金馬獎影后，典禮現場由張吉安和她電話連線讓她發表得獎感言，曾是最受各方關注的一幕。但她卻直到封后後一個多月，才在昨（30）日前往馬來西亞，與張吉安一起在該片聯合出品人陳志遠的家中聚餐慶功，才終於拿到自己的金馬獎座。陳志遠樂得表示：馬年還沒到，「金馬」先到他家來拜年，真是祥兆。在馬來西亞有丹斯里頭銜的陳志遠，於自家宴請《地母》重要人員，笑言說久聞金馬獎大名，第一次看到如此金燦燦、沉甸甸的獎座，而現場也宛如小型頒獎典禮，讓范冰冰終於抱到了獎座，開心到一度把它頂在頭上，片子12月下旬在台上映，雖非主流商業類型，賣座已破百萬，算是成績不錯。張吉安發文表示，看到范冰冰雀躍捧著金馬獎座的樣子，眼前隨即又映現她跟著大家下鄉過著駐村的生活，參與下田、插秧、牽水牛、摘菜、下廚、解降的畫面，期望片子在2026年能繼續巡迴到該去的地方放映，而且能一刀不剪。《地母》讓在中國因涉及「陰陽合同」等逃稅風波、遭到官方封殺的范冰冰，能夠再次靠著個人的演技實力贏得肯定，她自己對於金馬非常重視，這次則是要到吉隆坡出席跨年活動，剛好把自己的金馬獎座帶回來。她在金馬頒獎典禮時，雖然未能親自到場，透過金馬執委會之後公布的後台畫面，可以看到她在和張吉安視訊時流下眼淚，妝容都被弄花，影迷看了也被打動。她稱是張吉安自己的幸運之神，也期待未來能再合作，榮登金馬影后後的新作品會是什麼樣的角色與風貌，也備受各方矚目。