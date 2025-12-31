我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026跨年倒數夜即將到來，全台各地跨年活動全數公布演出陣容，今年不只台灣本地藝人齊聚，各縣市政府更大手筆邀請日、韓超人氣明星來台演出，如KARA、華莎等，可說是史上最強跨年陣容。《NOWNEWS今日新聞》整理11組日韓卡司與出沒地點，讓讀者掌握跨年夜各大舞台行程，不錯過任何一場精彩演出。主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓演出陣容：蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千娜、安心亞、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女主持人：江振愷Terry、林姮均演出陣容：蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO家族、全方位樂團。黃鐙輝、曾子余、梁舒涵演出陣容：動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族主持人：唐綺陽、KID 林柏昇、Dora謝雨芝演出陣容：宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團主持人：閃亮DJ堯一堯、丫頭 詹子晴演出陣容：羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA 源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組主持人：蔡昌憲、瑪麗演出陣容：、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑主持人：吳建恆、徐凱希演出陣容：、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、、麋先生 MIXER、李竺芯、派偉俊Patrick Brasca、FEniX、康康、JADE、F.F.O、Angie安吉主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）演出陣容：、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、鼓鼓、AcQUA源少年、Angie安吉、洪暐哲、邱淑蟬、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊