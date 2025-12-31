我是廣告 請繼續往下閱讀

▲動力火車今稍早登上新北淡水跨年晚會，帶來一連串經典組曲。（圖／新北市文化局YouTube）

▲黃登輝台上直接下跪。（圖／新北市文化局YouTube）

新北淡水跨年晚會今（31）日 盛大登場，主持人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵妙語如珠、默契滿點，稍早金曲天團「動力火車」獻唱〈彩虹〉、〈忠孝東路走九遍〉等經典歌曲，台下歌迷如癡如醉，隨後黃鐙輝在台上與尤秋興互尬飆唱〈當〉，下秒投降跪地：「受小弟一拜！我大過年的破音不好看！」只好趁機宣傳自己的舞台劇，讓曾子余看不下去：「偷偷廣告！這樣要扣主持費！」動力火車今稍早登上新北淡水跨年晚會，帶來一連串〈彩虹〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈我很好騙〉等夯曲，聽得全場歌迷如癡如醉，大飽全場耳福。爾後黃鐙輝上台串場，隨性跟尤秋興互尬飆唱〈當〉，一遍一遍升key較勁，黃鐙輝下秒投降跪地：「受小弟一拜！我大過年的破音不好看！」笑翻眾人。黃鐙輝還沒完，打趣宣傳自己明年3、4月的舞台劇，更自詡「許富凱接班人」，動力火車跟著笑開懷，讓曾子余看不下去：「偷偷廣告！這樣要扣主持費！」