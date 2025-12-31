隨著2025年倒數計時進入最後階段，全台各縣市的2026跨年活動陸續出爐，吸引眾多歌手、人氣團體及國際卡司加入跨年舞台演出。今年不只有韓國女團KARA、Apink、華莎等韓星亮相，各縣市也邀請到動力火車、告五人、張惠妹、蕭敬騰、羅志祥等重量級歌手參與，共同迎接2026年的到來。《NOWNEWS今日新聞》整理全台跨年晚會重點資訊、卡司名單、煙火秀特色及免費線上直播管道，讓民眾不錯過跨年夜每個精彩看點。
🎸臺北最High新年城-2026跨年晚會
時間：12月31日晚間7時
地點：市政府前市民廣場
主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
卡司：韓國女團 KARA（獨家）、Bii 畢書盡（獨家）、蔡健雅（獨家）、韋禮安、李千娜（獨家）、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、安心亞、高爾宣OSN、U:NUS、GENBLUE 幻藍小熊（獨家）、Dragon Beauties 小龍女。
跨年煙火：台北101今年以「SPARK101」為題，施放300秒低煙煙火，除了煙火之外，今年還特別規劃「SPARK the NIGHT 台北101跨年光雕展演」，由三大主題組成，包括迪士尼皮克斯《玩具總動員》倒數光雕展演、合作品牌限定光雕篇章、以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀，自2025年12月27日至2026年1月1日每晚6點起輪番登場。
📺觀看平台：
電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD。
線上／網路：台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube／Facebook、中時新聞網YouTube。
行動影音：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV。
🎸2026閃耀新北「1314跨河煙火」
時間：12月31日16:20-21:30
煙火秀時間：12月31日20:26－20:40
地點：星光舞台（八里左岸）
➤淡水漁人碼頭 星光舞台
主持人：江振愷Terry、林姮均
卡司：HWASA華莎、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO家族、全方位樂團。
➤八里左岸 星月舞台
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
卡司：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族。
煙火亮點：今年以《萬花之河・冬之樂章》為主題，施放時長13分14秒、共35,520發的三幕式煙火展演，並以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」煙火秀。
📺觀看平台：
淡水漁人碼頭｜星光舞台：
電視：東森綜合台、MOD 寰宇綜合台
線上/網路：新北市文化局 YouTube 、東森新聞 FB 、東森新聞 YouTube
八里永續環境教育中心前廣場｜星月舞台
線上/網路：新北市文化局 FB 粉專、壹蘋新聞網、Hit Fm 聯播網
🎸2026桃園ON AIR跨年晚會
時間：12月31日晚間7時
地點：樂天桃園棒球場
主持人：唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝
卡司：韓國女團Apink、宇宙人、徐若瑄、溫嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團。
📺觀看平台：
電視：TVBS歡樂台、公視無線台、MOD公共電視台
線上／網路：TVBS NEWS YOUTUBE、TVBS NEWS新聞網、樂遊桃園Facebook
行動影音：四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv、亞洲電台、飛揚電台
🎸2026大新竹「ON LOOP 不斷電」跨年晚會
時間：12月31日晚間6時
地點：新竹大湳雅公園
主持人：張立東、Dennis、籃籃、鏝鏝
表演卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash。
📺觀看平台：
電視：東森電視
線上／網路：東森新聞Youtube、東森財經新聞Youtube、新竹縣政府Facebook、新竹市政府Facebook、楊文科縣長Facebook、高虹安市長Facebook
🎸2026台中最強跨年夜
時間：12月31日晚間6時
地點：水湳中央公園
主持人：阿Ken、蔡尚樺
卡司：告五人（開場）、蕭敬騰（倒數前）、動力火車（倒數後）、盧廣仲、TRASH、麋先生、怕胖團、小樂吳思賢、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV。
📺觀看平台：
電視：三立都會台、台視主頻、高點電視、台中資訊台、三立綜合台（MOD）
線上／網路：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol Youtube、好事903電台實況轉播
行動影音：台灣大哥大MyVideo
🎸2026 全嘉藝起來跨年晚會
時間：12月31日17:30
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
主持人：蔡昌憲、瑪麗
卡司：Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑等。
📺觀看平台：
電視：民視第一台、世新綜合一台
線上／網路：勇媽阿惠-黃敏惠 市長 FB粉絲專頁
🎸台南好Young跨年晚會
時間：12月31日晚間7點
地點：台南永華市政中心西側廣場
主持人：吳建恆、徐凱希
卡司：韓團STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生、派偉俊、李竺芯、康康、FEniX、JADE、F.F.O、安吉。
📺觀看平台：台南好Young官方網站
🎸「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會
時間：12月31日晚間7時
地點：夢時代購物中心
主持人：陳漢典、阿本、木木林葦妮
卡司：權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Ponay、鼓鼓 呂思緯、 AcQUA源少年 、陳忻玥 、洪暐哲、安吉、Wing Stars、Lulu黃路梓茵。
📺觀看平台
電視：華視、年代MUCH、壹綜合
線上／網路：壹電視NEXT TV YouTube／Facebook、陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook、高雄市政府Facebook、高雄旅遊網Facebook
行動影音：中華電信MOD、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video
🎸花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
時間：12月31日晚間8時
地點：花蓮市東大門廣場
卡司：李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖、張語噥、偏執狂樂團、Akua*SKD。
📺觀看平台：
電視：台視綜合台、三立台灣台、MTV 台、洄瀾電視台、東亞電視台
線上／網路：三立新聞網YouTube、三立官方YouTube、花蓮縣長徐榛蔚Facebook
行動影音：Vidol影音
🎸《東！帶我走》2026台東跨年晚會
時間：2025年12月31日晚間6點
地點：臺東市國際地標
卡司（依照演出順序）：玖壹壹、葛西瓦、李英宏 aka Didlong、Miss ko葛仲珊、Saya張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱&100%、A-Lin、aMEI張惠妹。
📺觀看平台：
線上／網路：饒慶鈴Facebook、臺東縣政府 Taitung County Government YT
行動影音：LINE旅遊
