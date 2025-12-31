「2026新北淡水跨年煙火」於漁人碼頭及八里左岸盛大施放，這場長達13分14秒的「全台最長煙火」，在今（31）日晚間8點26分準時點亮夜空；總計施放35,520發煙火，創下歷年新高。稍早官方也發布了煙火的高清美圖，即便錯過直播，或受雨勢、煙霧干擾而沒看清楚也沒關係，《NOWNEWS今日新聞》帶您回顧這場精彩絕倫的淡水漁人碼頭河岸煙火！
新北淡水13分14秒煙火綻放！高清美圖一次看
2026年新北淡水在晚間20點26分準時展開了長達13分14秒超長煙火秀，今年由「世界地標煙火首選團隊」法國Groupe F操刀煙火設計，打造出《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火總長13分14秒，共35,520發，創下歷年新高，以淡江大橋為中心，左右兩側皆規劃為煙火施放區，共設置6個燃放點，打造壯闊視覺場域。
2026淡水「閃耀新北1314跨河煙火」活動
時間：2025年12月31日15:00～21:30
煙火施放時間：12月31日20點26分
觀賞地點：「淡水漁人碼頭」星光舞台、躍動舞台、閃閃市集 /「八里左岸」永續舞台
獨家亮點：全台最早20點26分施放「閃耀新北1314跨河煙火」，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。煙火總長13分14秒，共35,520發創歷年最多，也意涵著「想我，我愛你。一生一世」。
資料來源：新北市政府
