我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲男子張文本月19日犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，引發社會不安。事發後4天，劉姓男子於22日，在網路發文「想模仿張文」、「打扮成小丑殺人」等文字，警方獲報後隨即追查IP，循線查到劉男，於23日將他拘提到案，檢方複訊後，向法院聲請羈押獲准，今（31）日，依法對劉男提起公訴。新北地檢署指出，張文涉犯隨機殺人案，造成大眾對社會恐慌，而劉男於案發後，在網路平台Dcard發文「想模仿張文」、「打扮成小丑殺人」、「只要心情不好就想殺人」等文字，認為劉男涉恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准，並於今日提起公訴。案經桃園市政府警察局刑事警察大隊查悉，報請新北地檢署核發拘票，並指派「危害公眾攻擊應變小組」專責檢察官指揮偵辦，於12月23日即時拘提劉男到案，訊後認劉男涉恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押獲准。並於今日提起公訴。