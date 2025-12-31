我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化市一名74歲陳姓老翁於20日晚間離家後失去音訊，家屬表示，當晚6時許還有看到陳翁坐在客廳，事後卻遲遲未回家，緊急向警方求助協尋。警消動員數百人次、出動空拍機與搜救犬全力協尋，29日上午被發現倒臥在排水溝內，已無生命跡象。家屬在寒冬中日夜苦候，等來的竟是一場噩耗，無法一起迎接新年到來，令人鼻酸。陳姓老翁於20日晚間6點多自彰化市住處離開後便未返家，家屬焦急報案。監視器畫面顯示，老翁最後身影出現在福馬街、茄苳路二段一帶，朝著和美鎮大肚溪方向行走後便失去蹤跡。由於近日寒流來襲，低溫特報讓搜救更加急迫，警方、消防局及民間救難單位共出動數百人次，在彰化市與和美鎮交界處的荒地、果園及樹叢展開地毯式搜索，並出動空拍機進行空中偵查，台灣偵搜犬協會也派出2隻搜救犬協助。陳翁失蹤的消息曝光後，彰化、和美警方及消防、民間救難團體紛紛加入搜索，連日前往荒地、果園及樹叢中找人，甚至還出動空拍機、搜救犬搜尋，卻仍未能發現陳翁。可惜儘管多方努力，搜索範圍不斷擴大，老翁仍下落不明，家屬的心也隨著時間一天天沉重。直到29日上午，彰化警分局泰和派出所員警與搜救協會成員，在彰化市一處排水道內發現一名男性，經比對衣物與特徵，確認正是失蹤十日的陳翁。家屬趕抵現場相認遺體時，當場痛哭失聲。警方呼籲，家中有失智或易走失長者的家庭，可向警方申請「預防走失指紋建檔」，或讓長輩佩戴愛心手鍊、攜帶聯絡卡片，以降低走失風險。寒流期間，也應多加留意長者動向，避免讓其獨自外出，以免類似憾事再度發生。