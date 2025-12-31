我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西班牙跨年「12顆幸運葡萄」的習俗起源於20世紀初，因當時葡萄大豐收，農民為促銷而推廣，後來逐漸演變為跨年傳統。依照做法，每敲一聲鐘吃下一顆葡萄，共12顆，象徵新的一年12個月份都能平安順遂。（圖／Gemini生成）

西班牙跨年吃葡萄社群爆紅！真實含意曝光

綠色葡萄

▲跨年吃葡萄的時間點，就是倒數結束煙火施放的瞬間開始執行。（示意圖／新北市提供）

西班牙跨年吃葡萄習俗起源曝光！祈求12個月平安順遂

▲最後羅煜辰也表示：「吃跨年葡萄不只是為了找另一半，也是為了希望明年更幸運、更快樂，無論有沒有情侶都可以吃喔！」（示意圖／取自photo AC）

今（31）日跨年夜是2025年的最後一天，「西班牙跨年吃葡萄」習俗近年在社群上爆紅，許多人為了追求桃花運，紛紛準備挑戰實測。對此，旅居台灣的西班牙學生羅煜辰特地說明了「正確含意以及吃法」。西班牙百年跨年習俗，近年因台灣歌手魏如萱（娃娃）在2024年嘗試後，真的在2025年交到男友，讓這項習俗成為今年跨年許多人準備挑戰的熱門活動。對此，在台灣念書的西班牙人羅煜辰透過影片分享，」的正確吃法：首先，必須選用，吃其他品種都不符合西班牙傳統。第二點是吃的時間點，必須在剛跨越新年的午夜12點整，於，這代表著未來的12個月。最後則是吃的位置，由於在西班牙，跨年吃葡萄並非專屬追求姻緣的儀式，羅煜辰表示，若希望在新的一年找到另一半，可以選擇。此外，也有部分西班牙人會在跨年時穿上紅色系內褲，以祈求好運。事實上，西班牙跨年的習俗起源於20世紀初，因當時葡萄大豐收，農民為促銷而推廣，後來逐漸演變為跨年傳統。依照做法，每敲一聲鐘吃下一顆葡萄，共12顆，象徵新的一年12個月份都能平安順遂。最後羅煜辰也表示：「吃跨年葡萄不只是為了找另一半，也是為了希望明年更幸運、更快樂，無論有沒有情侶都可以吃喔！」