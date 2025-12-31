跨年夜台北晚上短暫有雨，但各地演唱會氣氛很熱。今（31）日晚間歌手陳昇將在台北國際會議中心舉行《我不是搖滾歌手》2026跨年演唱會。陳昇預計演唱即將發行的新專輯歌曲〈鳳凰城〉，該曲致敬年輕時的音樂人偶像Glen Campbell經典名曲〈By the Time I Get to Phoenix〉，另也會和新寶島康樂隊的阿VAN、黃連煜一同演唱輕快歡樂的歌曲〈Hotelu大旅社〉，其他還有〈恨情歌〉、〈鼓聲若響〉、〈風箏〉多首彩蛋歌曲。

▲陳昇（如圖）今（31）日晚間在台北國際會議中心開跨年演唱會，要和粉絲狂歡到凌晨。（圖／記者朱永強攝影）
陳昇跨年演唱會新歌加精選！總計41首歌

今晚演唱會歌單開出41首歷年經典，橫跨昇式情歌與搖滾元素，包括〈最後一次溫柔〉、〈恨情歌〉、〈鼓聲若響〉、〈把悲傷留給自己〉、〈風箏〉、〈冰點〉、〈北京一夜〉、〈Summer〉，今年更特別的是，陳昇邀請樂手一起腦力激盪規劃歌單時，樂手們特別點了近10首過往鮮少演唱的歌曲。

最令陳昇期待的是，將演唱當年踏入音樂製作生涯開端，為齊秦寫的〈不必勉強〉。陳昇表示：「從溫柔情歌到鼓聲激昂，每首都像老友重逢，會讓我想起當年寫歌的心境，就像搭乘時光機一樣回溯過往記憶，很有意思。而且某些歌曲，我都會很納悶當年為何寫得出來，還取了肉麻的歌名，像是〈明年你還愛我嗎？〉過了這麼多年要把這些歌唱好，對我來說是給自己的一個挑戰。」

陳昇喊話歡迎民眾一起Party！迎接2026到來

特別是陳昇新專輯主打歌〈鳳凰城〉，歌詞帶有重生意象，搭配多年有默契的樂團演奏，曲致敬Glen Campbell的「By the Time I Get to Phoenix」，歌詞中融入「I Get to Phoenix」的經典歌詞，昇哥表示：「年輕時這首歌啟發我寫了許多歌曲，現在唱來更懂人生起落。」陳昇表示，「將近40年的音樂創作跟演唱會之路，到了現在終於知道不是搖滾歌手，但總在跨年陪大家找回初心。融合我的經典與新作，讓大家在台北國際會議中心開趴。」

而每年跨年演出，陳昇總是與團隊致力帶給樂迷最精彩、熱鬧的夜晚，每到演唱經典曲目，陳昇也都會走下舞台到觀眾區跟觀眾同樂，陳昇跟樂迷喊話：「來就對了！在溫暖的地方愜意的迎接2026！期待大家一起來Party！」

