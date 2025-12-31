我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（圖中）透露上週才正式定裝，只有一個禮拜的時間可以鍛鍊屁股曲線，「早上起來刷牙、任何空檔都在深蹲，希望狀態可以很好」。（圖／記者葉政勳攝影）

「臺北最High新年城－2026跨年晚會」卡司華麗，除了韓國傳奇女團來台演出，、畢書盡、安心亞、蔡健雅等歌手獻出獨家演出。李千娜今晚不畏低溫，身穿平口上衣、超短熱褲以及長靴，不僅胸口以上、鎖骨全露，一轉身屁股蛋若隱若現，造型十分性感，罕見露出火辣身材，讓網友直呼：「太美了」、「李千娜好漂亮」，還有人表示乍看之下以為是謝金燕。李千娜今晚一連帶來〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈望月想愛人〉、〈真心換絕情〉、〈查某囡仔〉、〈不曾回來過〉、〈心花開〉等多首好歌，讓觀眾聽得相當過癮。李千娜除了歌單相當用心，服裝造型也是誠意滿滿，難得展現性感的她，一轉身就露出屁股蛋，李千娜笑說上週才正式定裝，只有一個禮拜的時間可以鍛鍊屁股曲線，「早上起來刷牙、任何空檔都在深蹲，希望狀態可以很好」。李千娜透露老公黃尚禾事前已經看過，尺度沒問題，只擔心她有沒有吃飯，而今晚黃尚禾也帶著兒子、女兒一起在台下陪她，結束演出後，李千娜也要馬上回歸媽媽身分，趕著回家陪寶寶睡覺。李千娜說：「每個分內工作都做好，卸下這（藝人）角色的時候是很盡責的媽媽，照顧好自己的工作、照顧好寶寶。」提到明年計畫，李千娜透露，會有新的影視作品，也期許能有新專輯跟巡迴，請大家敬請期待。