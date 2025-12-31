我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu組曲表演非常精彩。（圖／雄嗨趴高雄跨年晚會）

Lulu今（31）晚登上高雄跨年舞台，一出場就讓現場變成夜店風格，以歌曲〈使勁搖〉作為開端帶來一連串組曲，Lulu表示，上一次在高雄跨年是12年前，22歲人生第一次主持跨年的時候，而今晚以歌手身分回到高雄，別具意義，畫面中可見她為了表演整個人狀態維持得相當好，瘦到臉頰甚至有點凹陷，不過依舊活力滿點，還虧老公陳漢典真的是「賺到了」。Lulu今年以歌手身分踏上跨年晚會舞台，以歌曲〈使勁搖〉作為開場，帶來一連串精彩的組曲，Lulu直呼自己算是圓夢了，因為上一次到高雄已經是12年前，「我22歲，第一次主持跨年的時候，就是在高雄，生肖一輪之後，我回來了！」Lulu高聲吶喊，「有漂亮嗎！有好聽嗎！身材有好嗎，陳漢典有賺到嗎！」把台下觀眾逗樂，還不忘替主持高雄跨年的老公陳漢典喊話，「如果他有主持不好的地方，請大家多多包涵，他已經盡最大力了。」最後，Lulu話匣子大開，還說想要講30分鐘，「後面都取消喔！幫芒果醬叫車！幫八三夭找住宿！洪瑋哲晚點出來！鼓鼓你先回家！」最後陳漢典在台下對她轉圈圈，要她加速，夫妻互動相當可愛。