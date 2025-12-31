我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄（如圖）打頭陣登上桃園跨年晚會，吵嗨現場氣氛。（圖／TVBS提供）

▲徐若瑄（如圖）在台上笑問觀眾：「我可以擤鼻涕嗎？」（圖／TVBS提供）

徐若瑄登桃園跨年晚會！「2026桃園ON AIR跨年晚會」今（31）日晚間7時登場，集結徐若瑄、蕭秉治、J.Sheon、Apink等超強卡司輪番演出，稍早徐若瑄打頭陣開場，她從舞台側邊騎著滑板車亮相，驚呼全場，另外，徐若瑄也穿著中空裝、放送纖細蠻腰，絲毫不畏懼天空下雨，還打趣問粉絲：「我可以擤鼻涕嗎？」直率作風超級圈粉。徐若瑄一登台氣勢驚人，為桃園跨年打出漂亮開場，她騎著滑板車到舞台中央，率先帶來經典曲〈不敗的戀人〉、〈狠狠愛〉，讓在場觀眾尖叫聲連連！值得一提的是，徐若瑄不畏懼今冷氣團報到，穿著透膚上衣中空裝，露出纖細腰身與苗條長腿，誠意十足的程度讓觀眾大飽眼福，見證其不敗強大魅力。徐若瑄在台上表示，睽違許久沒唱跨年，能在舞台上與歌迷朋友見面相當開心，話鋒一轉，徐若瑄笑問觀眾：「我可以擤鼻涕嗎？」自然模樣超級可愛。