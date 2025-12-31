我是廣告 請繼續往下閱讀

▲aespa在日本《NHK紅白歌合戰》帶來精采演出。（圖／翻攝自NHK ONE）

韓國女團aespa今年首度受邀登上日本《NHK紅白歌合戰》，但中國籍成員寧寧突然在2天前因確診流感宣布缺席。而稍早Karina、Winter、Giselle登台表演，帶來人氣歌曲〈Whiplash〉，3人以一身白登場露出筆直大長腿，不只開麥熱唱，還完美消化寧寧高音，精采演出讓現場觀眾尖叫聲不斷。aespa在今日於《NHK紅白歌合戰》帶來〈Whiplash〉的表演，3人以白色服裝配上長靴現身，露出筆直大長腿，髮型也都大改變，Karina剪成瀏海造型，配上長捲髮、Winter則回歸俏麗短髮、Giselle則以一頭黑長直登場，3人3色的造型再度引發話題，其中她們完美消化主唱寧寧的高音部分，也備受外界稱讚。SM娛樂在29日於aespa的日本官網宣布寧寧缺席《NHK紅白歌合戰》的消息，聲明寫道：「寧寧（Ningning）的身體狀況持續不佳，經醫院診察後，確認感染流感，醫師判定需要充分休息與靜養。基於此情況，本公司已向NHK提出協調，本次紅白歌合戰將由Karina、Giselle、Winter 3位成員上台演出」。事實上，寧寧因過去在曾社群平台貼出「原子彈蘑菇雲造型檯燈」一事而遭到抵制，許多日本民眾都要求將aespa從表演中除名，SM娛樂還因此出面道歉，不過還是未能平息粉絲怒火。雖然NHK方堅持讓aespa上台，但不料寧寧如今卻因病真的缺席舞台，令人感到意外。《NHK紅白歌合戰》由綾瀬遙、有吉弘行、鈴木奈穗子、今田美櫻主持，出演卡司非常華麗，紅組有AiNA THE END、愛繆、ILLIT、幾田莉拉、石川小百合、岩崎宏美、aespa、CANDY TUNE、坂本冬美、髙橋真梨子、chanmina、天童芳美、乃木坂46、HANA、Perfume、Humbert Humbert、FRUITS ZIPPER、MISIA、水森香織、LiSA；白組則有&TEAM、ORANGE RANGE、King ＆ Prince、久保田利伸、鄉裕美、魚韻、純烈、TUBE、Number_i、新濱萊昂、Vaundy、BE:FIRST、福山雅治、布施 明、Mrs. GREEN APPLE、三山宏、M!LK、米津玄師。