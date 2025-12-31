我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區無預警發動「正義使命」聯合演習，組織陸、海、空及火箭軍兵力，於台灣周邊畫設多處實彈射擊區，試圖演練對台「要域封控」與海上阻絕。對此，海巡署憑藉精準研判，掌握共軍動向，成功預先淨空相關海域，確保民生航運與商漁船作業安全。中國宣稱「封鎖台海」的認知作戰，海洋委員會主委管碧玲於臉書發文反擊，並貼出海巡艦艇在國旗飄揚下，我方艦艇與正常航行的商、貨輪同框出現的畫面，強調儘管中方大肆宣傳封鎖，但事實證明船舶仍能在海巡護衛下自由航行。她直言，中方的「要域封控」說法，是不堪事實戳破的虛假謊言，海巡署以實際行動，展現維護航道自由通行的決心。管碧玲強調，中華民國台灣海巡，才是台灣海域唯一的執法者，在高度緊張的對峙情勢下，海巡同仁始終秉持比例原則，以冷靜專業的中、英文廣播回應挑釁，正告對岸「破壞和平將受國際制裁」，軍演暫告一段落，但海巡艦艇仍持續維持併航監控，嚴密守護海上執法權與領海主權。