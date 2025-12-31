我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇慧倫（如圖）凍齡狀態令人吃驚。（圖／翻攝自新北市文化局）

新北淡水跨年晚會今（31）日舉行，集結蘇慧倫、Ozone、蕭煌奇、黃偉晉等重量級卡司，稍早55歲的蘇慧倫一登台震懾全場，以一襲連身長裙亮相，帶來〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈抬頭紋〉、〈被動〉等經典曲目，全場聽得陶醉，尤其轉播聊天室的粉絲，對蘇慧倫凍齡狀態紛紛吃驚：「看起來還是好年輕」、「女神真的都沒變」、「美得不科學！」蘇慧倫今稍早登上新北淡水跨年舞台，面對陰雨、低溫仍賣力演唱，一連帶來〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈抬頭紋〉、〈被動〉等曲目，熟悉旋律一響，全場頓時變成大型KTV現場，掀起眾人回憶殺。蘇慧倫唱一半，向台下觀眾打招呼，不忘關心粉絲注意保暖，「回家記得多喝水、讓身體暖一點！」也透露演出結束後還得趕下一個行程，身體跟心情完全不感疲累，希望能和大家齊度過美好的跨年夜。