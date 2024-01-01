我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年台北101跨年煙火秀。（圖／記者葉政勳攝,2026.01.01）

跨年夜不畏雨勢！台北101跨年現場擠入10萬人

▲2026年台北101跨年煙火秀綻放美麗瞬間。（圖／記者葉政勳攝,2026.01.01）

▲2026年台北101跨年煙火秀，雖然受到雨勢影響，但煙火依舊美麗。（圖／記者葉政勳攝,2026.01.01）

▲2026年台北101跨年煙火秀。（圖／記者葉政勳攝,2026.01.01）

▲全台灣在一陣煙火聲之下，迎接了展新的2026年到來。（圖／記者葉政勳攝,2026.01.01）

2026新年快樂！今（1）日就是嶄新的一年，台北市信義區的夜空被長達360秒的煙火秀點亮了，《NOWNEWS今日新聞》也透過鏡頭捕捉這場超美的6分鐘煙火秀，錯過直播沒有關係，以下整理出圖輯，提供超美的瞬間永遠可以觀賞。今年台北101煙火主題是「SPARK 101」，360秒的煙火秀先後呈現大航海時代、民主時代、台味節奏、科技之島以及多元的土地等5大主題，台北市政府也表示，「臺北最High新年城-2026跨年晚會」昨（31）日煙火施放時湧入20萬人潮，民眾熱情絲毫不受到雨勢影響。2025年對於台灣是備受挑的一年，有天災、人為事故以及外界挑戰，但歷經種種難關，台灣都挺了過來，深夜堅守崗位的上班族、清晨辛勤的清潔員、守護社會安全的警消都是「台灣隱形英雄」，因此踏入2026年之前，台北101也為此打造了主題光雕秀，讓台灣民眾能看見這些隱藏的英雄奮鬥的模樣。隨著台北101長達6分鐘的美麗煙火秀落幕，嶄新的2026年也到來了，《NOWnews今日新聞》也祝福讀者在未來一年事事順心、身體健康、事業順利發大財！