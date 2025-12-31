我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為什麼跨年夜一群人聚在大安森林公園痛哭，背後原因是為了致敬國片神作《愛情萬歲》。（圖／愛情萬歲劇照）

▲Jackie從下午4點半就到大安森林公園排隊，要出席《愛情萬歲》邊哭邊跨年的活動。（圖／記者朱永強攝）

▲阿希（左起）約了好友珮愉、魚一起來大安森林公園，參加《愛情萬歲》邊哭邊跨年的活動，但她們都覺得自己應該擠不出眼淚來。（圖／記者朱永強攝）

▲楊小姐本月中才失去愛犬，還沒辦法留在家中怕觸景傷情，跨年夜決定出門到大安森林公園，參加《愛情萬歲》邊哭邊跨年的活動。（圖／記者朱永強攝）

去年吸引超過3000人到大安森林公園一起欣賞蔡明亮《愛情萬歲》，一邊跟著女主角楊貴媚一同哭哭迎向跨年倒數的趣味活動，今年仍有熱情影迷參與，卻被「天空落淚」影響盛況，參與人數減少一半以上，大家也忙著穿雨衣或撐傘，但仍有民眾下午4點半就來排隊，甚至將近4小時只上了兩次洗手間，毅力讓人佩服。《愛情萬歲》是蔡明亮勇奪威尼斯影展與金馬獎最佳影片的代表作，楊貴媚在結局時，一個長達6、7分鐘的長鏡頭裡，坐在當時還未完工的大安森林公園，一口氣哭到尾，成為經典段落，也催生了這個特別的跨年活動。去年的盛況曾經登上國際媒體，今年有些民眾是慕名而來，卻沒想到因天氣影響，參加活動的人數銳減。早在下午4點半就來大安森林公園排隊的Jackie，過去就是蔡明亮電影的粉絲，他的一些影片都有欣賞過，也明白作品的風格，她笑稱家裡剛好住在附近，就想來參加《愛情萬歲》的流淚跨年，還展現驚人的耐力，將近4小時只跑了兩次洗手間。今年活動現場有提供面紙，原先想讓觀眾能夠拭淚，卻剛好被先拿來抹去臉上的雨滴。也有在台灣求學的外籍學生來參加，來自越南的阮玉山被朋友們號召來參加，他自己喜歡欣賞的影片類型頗為特殊，是戰爭片，也會在觀賞影片的過程中被感動落淚，至於蔡明亮的電影風格適不適合他的口味，還待觀察，他也不確定會不會和楊貴媚一樣能夠一路哭完6、7分鐘。去年就有來大安森林公園參加阿希邀了好友珮愉、魚一起來，阿希認為去年的氣氛非常好，今年再來卻沒想到天候造成明顯的影響，但她們的興致還是沒有被打壞，還很確定跨年的心情愉悅，應該很難哭得出來，也認為邁進新的一年，要以好心情來面對。與老公一起相約，卻自己先到場的楊小姐，則過了心情複雜的12月，因為月中家裡的狗寶貝離開這個世界，情緒還是會有波動，她坦言還沒辦法待在家裡度過跨年的時光，想要到外面來，選擇了大安森林公園的跨年活動，她沒有看過《愛情萬歲》，不確定能不能陪著楊貴媚一起痛快大哭，但她目前暫時不會想養狗，會先考慮到收容所幫忙之類的活動來親近小動物。