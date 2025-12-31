我是廣告 請繼續往下閱讀

▲去年「大安森林公園一邊哭一邊跨年」邀請《愛情萬歲》導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚實際到場陪影迷哭泣。（圖／國家影視聽中心提供）

蔡明亮導演的代表作、國片《愛情萬歲》中，楊貴媚坐在大安森林公園長椅上痛哭7分鐘的場景，被譽為影史經典鏡頭之一，死忠影迷為致敬這部神作，每年參加「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，至今年已經邁入第三年，連美國權威媒體《CNN》都曾經撰文報導，今（31）日跨年夜，影迷們也不缺席，將前往大安森林公園一起從2025年哭到2026年。2023年底，影迷李思翰為致敬導演蔡明亮執導的電影《愛情萬歲》結局，女主角楊貴媚坐在大安森林公園哭泣長達7分鐘的名場面，在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，當時有上百人不畏風寒響應。隔年，國家影視聽中心接力主辦，還升級加碼，於現場架起大銀幕播放《愛情萬歲》，連蔡明亮和演員李康生、楊貴媚也現身陪民眾一起哭，參與人數更是突破3000人。去年，外媒《CNN》特地專文報導「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，指出此活動引起一種「不ok也很ok（It’s okay not to be okay）」的集體共感，於現今社群媒體盛行下，人們很容易感到從眾或與他人比較的壓力，而邊哭邊跨年則提出一種「沒有非得要怎樣」的觀點，在大多數人歡聲慶祝新年的跨年前夕，你還是有哭泣與發洩情緒的自由和權利。今年，國影中心和主創團隊舉辦第三屆、2026「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，時間為今天晚上19時05分起，地點在大安森林公園音樂露台，活動採免費入場，今年導演蔡明亮、楊貴媚和李康生也會到現場「陪哭」。蔡明亮執導的電影《愛情萬歲》於1994年上映，是台灣新電影的重要代表作之一，並在同年榮獲威尼斯影展金獅獎肯定。電影由楊貴媚、李康生與陳昭榮主演，故事背景設定在台北都市叢林中，透過3位彼此陌生、卻同時進入一間空屋的男女，描繪現代人在城市生活裡的孤獨、疏離與情感失落。片中角色因房地產銷售、偷住空屋等偶然交集，形成曖昧卻無法真正靠近的關係。《愛情萬歲》全片節奏緩慢、對白極少，以大量長鏡頭與靜默畫面呈現人物內心狀態，被視為蔡明亮「都市孤獨三部曲」的代表作之一。電影最具代表性的結尾長哭戲，透過女主角在公園中失聲痛哭，象徵壓抑情感的全面潰堤，也讓《愛情萬歲》成為探討現代愛情與孤獨議題的經典之作，至今仍被影迷、影評人奉為國片經典。